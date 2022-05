MERAWAT diri terkadang memang membutuhkan lebih dari satu produk kecantikan. Sayangnya, hal ini bisa menyebabkan penumpukan sampah akibat wadah-wadah kosmetik serta skincare yang kita gunakan. Alhasil, lingkungan pun mengalami pencemaran.

Tak heran jika berbagai aksi peduli dan ramah lingkungan kini kerap didengungkan di berbagai belahan negara, termasuk Indonesia. Gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan ini bisa kita terapkan dalam perawatan kecantikan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan kosmetik dan kecantikan The Body Shop.

The Body Shop Indonesia baru saja melakukan gebrakan dengan meluncurkan konsep gerai terbaru bernama Change-making Beauty Store, di mana hampir 100% materi yang dipakai terbuat dari sampah dan bahan-bahan yang berkelanjutan (sustainable).

"Ini membuktikan bahwa reuse, recycle, dan upcycle itu merupakan konsep yang bisa dibuat menjadi indah dan artistik, bermanfaat serta membantu mengurangi sampah”, ungkap Suzy Hutomo, Executive Chairperson & Owner The Body Shop Indonesia dalam konferensi pers di store The Body Shop, Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Kini, bahan-bahan yang digunakan di tokonya terbuat dari bahan-bahan bekas, seperti pallet kayu bekas, puntung rokok, serta kemasan plastik bekas produk. Salah satu yang menarik perhatian adalah pot tanaman kaktus berwarna terakota yang menghiasi beberapa sudut.

Pot itu rupanya hasil daur ulang dari puntung rokok karya Parongpong Raw Lab, sebuah organisasi daur ulang dan manajemen sampah pertama di Indonesia yang mengolah sampah menjadi barang secara terintegrasi berbasis komunitas yang didirikan oleh Rendy Aditya Wachid. Selain pot tanaman, Parongpong juga 'menyulap' puntung rokok menjadi wadah untuk produk kecantikan.

Belum berhenti di sana, ada pula laci kecil putih yang cantik dengan motif simpel yang unik di meja hias. Barang itu adalah hasil kolaborasi The Body Shop bersama dengan eCollabo8 lewat program Bring Back Our Bottle, dimana para customer mengembalikan botol kosong ke gerai terdekat.

Botol kosong yang sudah dikumpulkan itu nantinya akan dibersihkan, kemudian dihancurkan menjadi serpihan kecil, lalu dibuat menjadi sebuah produk baru yang bermanfaat, seperti dari laci untuk wadah make-up, tatakan gelas, sisir hingga makeup holder. Menariknya, penyanyi sekaligus aktor Iqbaal Ramadhan ikut menorehkan desainnya di produk daur ulang ini.

"Overall sustainable material. Ada yang dari recycle material atau reuse. Reuse misalnya, kayu-kayu yang ada di sini. Kayu pun sustainable artinya tidak didapatkan dari illegal logging," ujar Head of PR and Community of The Body Shop Indonesia Ratu Ommaya.

Di sebelah kanan bagian depan toko, hadir pula sebuah station menarik yang belum pernah ada di gerai kecantikan mana pun, yakni refill station. Di sini, para customer bisa refill produk shampoo, body wash, conditioner, hingga hand wash, tentunya dengan harga yang lebih murah. Pasalnya, station ini memang dibangun untuk mencapai circular economy, yakni sistem ekonomi yang menggunakan sumber daya secara terus-menerus, sehingga tidak menghasilkan sampah di bumi. Station refill saat ini hanya tersedia di lima gerai The Body Shop Indonesia. Namun, para customer bisa titip dan produk yang sudah diisi ulang untuk diantarkan ke alamat rumah ataupun kerabat terdekat. Selain isi ulang shampoo dan sabun, kemasan untuk body butter pun juga hasil dari daur ulang. Tutup kemasan produk tersebut 100 persen terbuat dari aluminium. Sementara itu, kemasannya terbuat dari bahan recycle. Meski menggunakan produk daur ulang, pihak The Body Shop menjamin jika produknya aman untuk digunakan. "Dengan pakai kemasan ini kita bisa mengurangi penggunaan virgin plastic sebanyak 241 ton," jelas Suzy. Di salah satu pojok gerai terdapat Act Corner, sudut yang paling instagramable untuk berpose cantik. Di sini, pelanggan akan disuguhkan mural besar hasil daur ulang 10 juta kemasan kosong dan sampah di lautan dengan total 80 kilogram. Perpaduan warna serta gambarnya yang unik memang terlihat begitu ciamik sebagai latar foto. Serunya lagi, para pengunjung bisa juga refill minuman secara gratis, hanya dengan membawa botol minuman sendiri dari rumah. Gimana, tertarik mengunjungi gerai unik yang terbuat dari sampah ini?