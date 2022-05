PUNYA keahlian merias wajah menjadi lebih cantik mungkin sudah biasa. Tapi bagaimana jika hasil makeup yang dipoles mampu menyerupai wajah artis tertentu, salah satunya Lucinta Luna?

Skill makeup tingkat dewa semacam ini dimiliki oleh influencer bernama Uly Novita Siahaan. Ia memang dikenal kerap membuat makeup look mirip artis, kini giliran Lucinta Luna.

"Oke guys, banyak banget yang request aku imitate Kak Lucinta Luna, mari kita coba," ucap Uly di unggahan akun Instagram-nya, dikutip pada Minggu (22/5/2022).

Usai melontarkan ucapan itu, wajah Lucinta Luna yang asli pun muncul. Lucinta memiliki ciri khas makeup yang cenderung bergaya ala Korea, namun lebih menonjol di bagian eyeliner.

Beberapa saat video itu menunjukan sosok Lucinta Luna, tak lama wajah Uly Novita muncul dengan transformasi makeup yang menakjubkan. Wajahnya benar-benar mirip dengan Lucinta Luna lho!

Mulai alis, mata, hidung hingga bibir pun berhasil ia tirukan. Hanya saja Lucinta Luna punya rahang yang lebih lancip ketimbang Uly Novita.

"Kak Lucinta ini bikinnya 4 jam atau 5 jam enggak tahu, jadi semoga dirimu me-notice dan suka," kata Uly.

Unggahan Uly mengimitasi wajah Lucinta Luna disorot oleh sosok aslinya. Menurut Lucinta, wajah Uly setelah di-makeup terlihat seperti kembar dengan dia.

"Ya Allah, geger lohh ini twins banget kereeen," kata Lucinta Luna.

Tidak hanya Lucinta, netizen pun merasa Uly Novita sangat sukses membuat wajahnya serupa Lucinta Luna. Mereka pun memuji kemampuan makeup wanita muda tersebut.

"Woooow amazing talented, Kak Uly aku falling in love with your skill," kata @ad******.

"Emang super duper kak uly kalau imitate kereeen mirip banget," ungkap @ri******.

"Sumpah ini kak uly? asli mirip banget kak, luv binggo sama tangan ajaibnya," komentar @cah******.

Kalau menurut kamu hasil makeup Uly Novita mirip Lucinta Luna atau enggak nih?