KOLEKSI tas branded dengan harga mewah kini jadi bagian dari hobi kaum urban berduit banyak. Bagi mereka, itu bukan hanya menciptakan kesenangan pribadi, tapi bisa jadi 'alat' investasi yang menguntungkan.

Jika Anda sudah mulai mengoleksi tas branded, maka tips membedakan tas branded yang asli dan palsu adalah hal wajib yang harus diketahui. Jangan sampai sudah mengeluarkan duit banyak, tas palsu yang sampai di rumah Anda.

Founder Belle&Kate, Ardine Nakety, mengatakan bahwa hal utama yang harus diperhatikan sebelum membeli tas branded adalah memastikan tempat dijualnya tas tersebut.

"Hal yang paling penting sebelum membeli tas branded adalah cari platform atau tempat yang memang sudah credible and trusted," kata Ardine dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).

Ardine menambahkan, setiap merek yang menjual tas branded, selalu memiliki ciri khas dalam produksi tasnya. Umumnya, kata Ardine, ciri khas tersebut dapat dilihat dari signature pattern, kualitas kulit, serta kualitas jahitannya yang mutakhir.

"Karena tas branded mengutamakan craftmanship dalam tiap produknya, untuk Belle&Kate sendiri, kami selalu melakukan beberapa tahapan pengecekan barang-barang yang masuk, setelah keaslian tas sudah ter-verifikasi, barulah tas tersebut diunggah pada platform kami," tambah Ardine.

Belle&Kate sendiri adalah platform konsinyasi untuk titip jual-beli produk pre-owned dari puluhan desainer Eropa seperti Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Fendi, Prada, dan masih banyak lagi.

Ardine sangat menyarankan betul bagi konsumen tas branded agar teliti sebelum membeli dengan memperhatikan detail-detail khusus. Bila diperlukan, mintalah saran dari mereka yang sudah ahli, sehingga konsumen nantinya bisa mendapatkan tas branded dengan harga dan barang yang pantas.

"Tas branded itu punya ciri khas khusus yang membedakannya dengan brand lainnya, sehingga tak jarang tas branded juga sering digunakan sebagai ekspresi diri dan menjadi salah satu fashion item yang dapat menonjolkan style pemakainya," imbuh Ardine.

Dalam kesempatan ini juga Ardine coba memberikan tips untuk penyimpanan tas branded, yaitu jangan dibiarkan begitu saja dan perlu disimpan di tempat-tempat yang memiliki sirkulasi udara yang bagus.

"Penting juga untuk tidak menaruh tas dalam box karena dikhawatirkan akan lembab dan bisa memicu tumbuhnya jamur di permukaan tas," sarannya.

Berikutnya, perlu diperhatikan juga bahwa jangan membersihkan tas dengan bahan chemical apa pun. Jika tas benar-benar harus dibersihkan, kata Ardine, utamakan untuk membawa tas tersebut ke layanan jasa bag spa yang terpercaya.

"Nah, kalau untuk menjaga 'shape' dari tas tersebut, kita juga bisa memakai bag shaper. Then keep it nicely in your wardrobe," terang Ardine.