KOLEKSI tas mewah Sarwendah selalu bikin netizen terpana. Bukan hanya soal harga fantastis, tapi Sarwendah bisa memadukannya dengan style yang menarik.

Artis sekelas Sarwendah tidak aneh jika mengoleksi tas mewah. Tidak kegilaan pada satu brand saja, Sarwendah terpantau punya banyak tas dari berbagai brand dunia. Ini yang bikin netizen berjiwa miskin meronta-ronta.

Bagaimana tidak, satu tas yang dimiliki Sarwendah bisa setara dengan harga rumah KPR atau satu unit mobil family. Tas tersebut pun kerap dikenakan Sarwendah hanya untuk acara non-formal seperti ngemall. Benar-benar enggak ada harga dirinya tas mahal.

Daripada Anda semakin penasaran dengan koleksi tas mewah Sarwendah, berikut MNC Portal rangkumkan khusus untuk Anda:

1. Hermes Kelly 25 Sellier Blue Brume Epsom Palladium Hardware

(Koleksi Tas Mewah Sarwendah, Foto: @sarwendahfashion/Instagram)

Tas mahal koleksi Sarwendah yang pertama adalah Hermes Kelly 25 Sellier Blue Brume Epsom Palladium Hardware. Tas ini dipakai Sarwendah saat menemani suami-istri kontroversial di depan pesawat pribadi mereka. Harga tas ini adalah Rp348 juta.

Perpaduan warna biru-putih yang ditampilkan Sarwendah di momen ini pun menarik perhatian sekali. Ia tampak lebih mudah dan gayanya young sekali, ya.

BACA JUGA :Â Pakai Daster Batik, Gaya Sarwendah Sarapan di Paris Jadi Sorotan

2. Hermes Kelly 20 Vert d'eau Sellier Alligator Mississippi Matte Palladium Hardware

(Koleksi Tas Mewah Sarwendah, Foto: @sarwendahfashion/Instagram)

Tas mewah berikutnya adalah Hermes Kelly 20 Vert d'eau Sellier Alligator Mississippi Matte Palladium Hardware. Tas berwarna hijau itu tampak cantik sekali dipadukan dengan gaya pretty Sarwendah mengenakan dress bernuansa vintage. Untuk harga tas ini, menurut The French Hunter adalah Rp631,6 juta. Mau nangis enggak lihatnya?

BACA JUGA :Â Foto Bareng Luna Maya, Harga Tas Sarwendah Bikin Melongo!

3. Hermes Lindy 30

(Koleksi Tas Mewah Sarwendah, Foto: @sarwendahfashion/Instagram)

Masih dari jajaran Hermes, kali ini Sarwendah memamerkan Hermes Lindy 30 bag berwarna hitam. Tas seharga Rp136,2 juta tersebut dipakai Sarwendah saat dirinya ngemall. Gaya casual tapi detail harganya sultan sekali, ya.

4. Hermes Lindy 26 Blue Paon

(Koleksi Tas Mewah Sarwendah, Foto: @sarwendahfashion/Instagram)

Tas Hermes lainnya yang dimiliki Sarwendah adalah tipe Lindy 26 Blue Paon. Tas tersebut bergaya edgy dan kekinian sekali, makanya dipakai Sarwendah saat berpakaian santai.

5. Burberry Small Leather TB Bag

(Koleksi Tas Mewah Sarwendah, Foto: @sarwendahfashion/Instagram)

Seperti dijelaskan sebelumnya, Sarwendah tidak begitu fanatik dengan Hermes, karena tas mewah merek lainnya pun dia miliki. Seperti misalnya brand Burberry ini.

Tas Burberry Small Leather TB Bag merah yang dijinjing Sarwendah terkesan simple sekali. Detail hanya ada pada bagian lock-nya. Tapi, harganya bikin geleng-geleng yaitu Rp30,7 juta.

6. Fendi By The Way Medium Bag

(Koleksi Tas Mewah Sarwendah, Foto: @sarwendahfashion/Instagram)

Koleksi tas mewah dari brand Fendi pun Sarwendah punya. Di unggahan ini, kita bisa lihat kalau Sarwendah memperlihatkan tas Fendi By The Way Medium hitam yang harganya Rp27 jutaan. Jangan salfok ke mata pandanya Sarwendah, ya!

7. Louis Vuitton KEEPALL XS

(Koleksi Tas Mewah Sarwendah, Foto: @sarwendahfashion/Instagram)

Tas Louis Vuitton pun dimiliki Sarwendah. Di unggahan ini, bisa kita lihat koleksi Louis Vuitton KEEPALL XS yang harganya ditaksir nyaris Rp29 juta. Tas mahal tersebut dia pakai untuk melengkapi gaya casual dengan hoodie-nya. Mantap betul!

8. Chanel Lilac Quilted Leather Jumbo Classic Double Flap Bag

(Koleksi Tas Mewah Sarwendah, Foto: @sarwendahfashion/Instagram)

Tas mewah berikutnya yang dimiliki Sarwendah adalah Chanel Lilac Quilted Leather Jumbo Classic Double Flap Bag. Tas yang harganya Rp83,7 jutaan tersebut dipadukan dengan dress ungu bunga-bunga yang cantik. Antara tas dan baju warnanya senada tapi tidak too much, ya.

9. Gucci Horsebit Tote Bag

(Koleksi Tas Mewah Sarwendah, Foto: @sarwendahfashion/Instagram)

Gucci bag pun Sarwendah punya. Di foto ini bisa kita lihat kalau Sarwendah menenteng tas Gucci Horsebit Tote Bag yang harganya Rp24 jutaan. Parasnya cantik sekali, ya, di foto ini. Tas yang dipamerkan jadi bikin fotonya lebih istimewa.

10. Lady Dior Ultra Matte Bag

(Koleksi Tas Mewah Sarwendah, Foto: @sarwendahfashion/Instagram)

Sarwendah pun punya koleksi tas mahal dari Christian Dior tipe Lady Dior Ultra Matte Bag hitam. Tas tersebut digadang-gadang harganya mencapai Rp65,9 jutaan, lho. Benar-benar istri sultan sepertinya Sarwendah ini.

So, itu dia koleksi 10 tas mewah Sarwendah. Kalau dikasih, Anda mau yang mana?