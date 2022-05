ADA 4 hal yang perlu anda ketahui tentang penyakit cacar monyet yang tengah menghebohkan di Eropa. Pasalnya, beberapa negara di Eropa dan bahkan Amerika Serikat (AS) sudah melaporkan penemuan virus cacar monyet.

Mengutip dari laman Dinkes Kabupaten Kulon Progo, cacar monyet adalah penyakit zoonosis virus langka yang terjadi di daerah terpencil di Afrika Tengah dan Barat. Meski hingga saat ini Kemenkes Indonesia belum menemukan kasus positif cacar monyet di Indonesia, namun masyarakat tetap harus waspada.

Inilah 4 Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Penyakit Cacar Monyet menurut laman unair.

Dapat menular

Meski belum bisa dipastikan secara detail, namun dipercayai penyakit cacar monyet dapat menular melalui kontak langsung dan tidak langsung kepada penderita. Penularan ini bisa terjadi antar manusia ataupun antar manusia dan hewan.

Perbedaan

Perbedaan kedua penyakit ini adalah pada penyebabnya. Cacar air disebabkan oleh virus vaccinia sedangkan cacar monyet disebabkan oleh virus monkeypox. Keduanya sama-sama masuk ke dalam kelompok Orthopox virus.

Meski penyebabnya berbeda, namun gejalanya hampir sama. Penyakit cacar monyet memiliki gejala yang lebih ringan dari cacar ai, seperti demam dan sakit kepala. Lalu setelah 1-3 hari muncul bintik kemerahan yang akan berubah dan berisi air.

Meski demikian, cacar monyet bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan. Namun tergantung pada ketahanan dan sistem imun tubuh masing-masing penderita.

Cara pencegahan

Ada beberapa langkah pencegahan penularan cacar monyet yang dikemukakan oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat dan World Health Organization (WHO):

- Hindari kontak dengan hewan pembawa virus, seperti golongan rodensia dan primata

- Hindari kontak dengan darah atau daging hewan yang terkena virus cacar monyet

- Memisahkan penderita cacar monyet dengan orang lain

- Jaga kebersihan dengan mencuci tangan setelah kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi

- Gunakan alat pelindung saat merawat pasien cacar monyet

Pencegahan di Indonesia Pencegahan cacar monyet di Indonesia sudah dilakukan di beberapa tempat, seperti pelabuhan dan bandar udara. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah: 1. Mendeteksi suhu tubuh orang-orang dari luar negeri, terutama orang Afrika dan Singapura. 2. Mengkampanyekan hidup bersih dan sehat. Jika berkunjung ke daerah terjangkit sebaiknya hindari mengkonsumsi atau menyentuh daging hewan yang tidak dimasak dengan benar. Demikian informasi mengenai 4 Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Penyakit Cacar Monyet.