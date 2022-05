BADAN Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) memang tengah mempertimbangkan vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak usia 6 bulan. Saat ini ada dua perusahaan yang memang tengah mengajukan vaksin untuk anak-anak tersebut, yakni Moderna Inc dan Pfizer Inc.

Oleh karena itu, FDA akan membahas terkait vaksin anak usia 6 bulan hingga 4 tahun dengan Pfizer Inc. FDA mengagendakan tanggal pertemuan pada 14-15 Juni sebagai tanggal pertemuan baru.

"Kami tahu orang tua ingin kami menentukan, apakah vaksin ini aman dan efektif. Mengingat pengungkapan oleh Pfizer tentang data serta tanggal pengiriman yang diantisipasi, kami percaya bahwa kami menyelesaikan peninjauan kedua permintaan EUA dalam beberapa hari ke depan," kata FDA dilansir Reuters, Selasa (24/5/2022)

Lebih lanjut, FDA mengatakan pada 14 Juni juga akan mempertimbangkan permintaan otorisasi penggunaan darurat Moderna, untuk remaja berusia enam hingga 17 tahun.

Sehubungan dengan ini, Dr. Ashish Jha Koordinator respons Covid-19 Gedung Putih mengharapkan keputusan Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS untuk mengizinkan vaksin Moderna.

Vaksin khusus anak-anak di bawah usia lima tahun dalam beberapa minggu ke depan. Mengingat sebelumnya, pada April perusahaan Inc (MRNA.O) meminta regulator AS, untuk mengesahkan vaksin Covid-19 anak di bawah usia 6 tahun.

"Ini memang mewakili area penting dari kebutuhan yang tidak terpenuhi," ujar Kepala Petugas Medis Moderna Paul Burton.

(mrt)