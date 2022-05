VIRUS cacar monyet memang telah menyebar di beberapa daerah di Eropa dan juga Amerika Serikat (AS). Meski demikian Badan Kesehatan Dunia (WHO) memang meyakni cacar monyet ini tidak akan menjadi pandemi berikutnya, mengingat sudah ada vaksin cacar.

Diyakini, virus cacar monyet ini tidak berbeda jauh dengan cacar biasa. Oleh karena itu, vaksin cacar air disebut ampuh menangkal cacar monyet yang menyerang.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril menyatakan bahwa Indonesia sudah bebas cacar sejak tahun 80-an. Vaksin cacar dianggap sebagai salah satu solusi dari masalah tersebut.

Tapi, karena cacar sudah tidak ada di Indonesia, apakah vaksinnya tersedia di negara ini? Sebab, ternyata vaksin cacar dapat mencegah penyakit cacar monyet yang kini tengah mewabah di Eropa. Vaksin cacar yang dimaksud adalah vaksin Varisela.

"Vaksin cacar yang dulu dipakai itu 85% efektif mencegah cacar monyet. Artinya, mereka yang sudah menerima vaksin cacar cukup kuat melawan infeksi cacar monyet," terang Syahril di Webinar, Selasa (24/5/2022).

Lantas, bagaimana jika mau menerima vaksin cacar? Syahril menyatakan, karena kasus cacar sudah tidak pernah dilaporkan lagi di Indonesia, vaksin mungkin akan diberikan lagi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) jika Indonesia melaporkan kasus.

"Kami akan tunggu rekomendasi WHO dan WHO yang nantinya akan memberikan rekomendasi vaksin cacar ke negara yang membutuhkan vaksin tersebut. Jadi, WHO yang akan memberikan (vaksinnya)," ungkapnya.

Vaksin Varisela sendiri secara umum diberikan ketika bayi ataupun saat sudah dewasa. Saat bayi, menurut imbauan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), vaksin cacar diberikan mulai usia 12 bulan hingga 18 bulan dengan jeda 6 minggu sampai 3 bulan. Jadwal tetap sama meski si bayi sudah terinfeksi virus varicella-zoster (VZV) sebelumnya.

Namun, untuk anak usia di atas 12 tahun, IDAI menyarankan pemberian vaksin dua kali dengan jarak 4-8 minggu.

Lalu, pada orang dewasa vaksin cacar baru akan efektif menghasilkan antibodi yang kuat setelah imunisasi kedua sekitar 4-8 minggu dari imunisasi pertama. Vaksin cacar menjadi penting bagi orang dewasa yang tak pernah terinfeksi cacar air, karena jika terinfeksi bisa menyebabkan gejala yang parah.