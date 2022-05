ATLET ice skating Gracie Gold memang memiliki segudang prestasi. Dia berhasil meraih medali perunggu di Olimpiade 2014 dan menjadi juara NHK Trophy 2014 hingga juara nasional AS dua kali, yakni tahun 2014 dan 2016.

Tak hanya itu saja, Gracie Gold juga meraih dua kali juara Piala Tim Dunia, yakni tahun 2013 dan 2015. Hebatnya lagi, Gold berhasil memegang rekor skor program pendek tertinggi yang pernah dicatat oleh seorang wanita Amerika, yakni 76,43, mencetak gol di Kejuaraan Dunia 2016.

Selain karirnya yang gemilang, paras cantik Gracie Gold pun turut mencuri perhatian. Tak jarang dia tampil modis nan seksi di luar lapangan. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @graciegold95.

Sexy underwear

Atlet ice skating Gracie Gold tampil seksi hanya berbalut underwear alias pakaian dalam warna merah. Aura keseksiannya semakin membara kala rambutnya yang pirang dibiarkan menjuntai ke samping, membuat leher indahnya terpampang nyata di kamera.

Pengambilan gambar dari samping pun menampilkan secara jelas kemolekan tubuh Gold. Dilengkapi pulasan makeup simple look, Gracie Gold tampak begitu menggoda. "Looking fantastic as always," kata super****.

Stunning outfit

Atlet ice skating Gracie Gold kali ini tampil stunning memadukan crop top model turtleneck dengan straight skirt putih beraksen pita. Selain modis, penampilan Gold juga terkesan seksi karena potongan tinggi bagian rok itu menampilkan betis mulusnya. Baju pendeknya pun memperlihatkan perutnya yang ramping.

Tak lupa, wajahnya dirias dengan makeup simple look agar lebih maksimal. Perpaduan eyeshadow yang gelap dengan bulu mata yang lentik membuat matanya lebih bersinar di potret ini. Dengan geraian rambutnya yang indah, Gracie Gold tampak memesona. So pretty!

Mirror selfie Atlet ice skating Gracie Gold memang cukup narsis di Instagram. Tak bisa melihat situasi sepi dan cermin, dia pun berpose cantik dengan outfitnya yang bernuansa monokrom. Ya, Gold tampil simpel di sini hanya memakai kaus oversize warna hitam dan celana legging yang ketat. Kaus itu dibiarkan melorot menampilkan tali bra-nya untuk memberi kesan modis yang seksi. Dia pun memakai jaket putih yang sengaja melorot agar gayanya lebih maksimal. Dipadukan dengan topi baseball dan sepatu putih Adidas bergaya kasual, gaya Gracie Gold terlihat begitu ciamik. Sexy backless dress Di sini atlet ice skating Gracie Gold memamerkan punggung mulusnya secara terang-terangan. Dia tampil begitu seksi dengan backless dress model halter neck, lengkap dengan kacamata gaya sebagai aksesori. Posenya yang fierce sambil sedikit membuka bibir ini membuat aura keseksiannya semakin menyala. Ditambah lagi dengan pulasan makeup bold look dan lipstik merah meronanya. Sambil berpose manja di balkon, Gracie Gold tampak begitu menawan. Ice skating costume Pesona Gracie Gold memang berbeda jika sudah memakai kostum ice skating. Lihat saja potretnya ini. Aura kecantikannya begitu terpancar dalam balutan dress mini berwarna kulit bertabur rhinestone yang berkilauan. Pesonanya semakin bersinar kala rambutnya yang pirang ditata rapi model braid bun. Ditambah lagi dengan pulasan makeup bold look dan lipstik merah meronanya. Dengan lirikan manja dan senyum simpulnya, Gracie Gold sukses menghipnotis pandangan penggemarnya. So gorgeous! Elegant dress Gracie Gold kali ini tampil elegan dalam balutan sleeveless dress hitam, lengkap dengan ikat pinggang silver sebagai statement-nya. Aksesori kalung serta gelang pun turut dipakai untuk menambah kesan fancy yang effortless. Sementara untuk tas, Gold sengaja memilih warna kuning agar lebih eye catching. Tak lupa, wajahnya pun dirias dengan makeup simple look dan lipstik merah agar lebih maksimal. Untuk memberi kesan anggun, Gold membiarkan rambutnya tergerai dengan sentuhan styling wavy. Berpose tolak pinggang sambil tersenyum, Gracie Gold tampak begitu cantik. Perfect!