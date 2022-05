PENAMPILAN Angel Karamoy bisa dibilang selalu sukses membuat orang terpesona, terutama kaum Adam. Angel Karamoy seperti memiliki daya pikat tersendiri di mata lelaki.

Angel Karamoy nyaris selalu terlihat cantik di setiap momen kesehariannya. Seperti yang terlihat pada unggahan foto di Instagram pribadinya satu ini.

Artis cantik berusia 35 tahun tersebut berpose di kolam renang menebar pesona kecantikannya. Dia mengenakan busana crop top tanpa lengan warna biru yang hanya terlihat sebagian.

Meski begitu, kesan seksi tetap terpancar dari penampilan ibu dan orang anak tersebut. Belum lagi rambut panjangnya yang basah ditambah tatapan mata ke kamera, Angel Karamoy benar-benar hot.

BACA JUGA :Β 7 Potret Terbaru Angel Karamoy, Janda Idola Bikin Netizen Mabuk Kepayang!

Kulit mulus nyang terpampang nyata kian membuat pesona janda seksi ini kian tak terbantahkan. Tak heran jika dirinya kerap disebut sebagai hot mom oleh netizen Indonesia.

BACA JUGA :Β Angel Karamoy Selfie Cuma Pakai Kaos Oblong, Pamer Wajah Tanpa Makeup Bikin Klepek-Klepek!

Penampilan Angel Karamoy inipun sukses membuat netizen terpesona hingga gagal fokus. Seperti apa komentar netizen melihat penampilan hot mom satu ini?

"Gemoynya kak angell😍❀️," ujar @intanra***

"Bening..aer aja Ampe kalah beningnya ❀️❀️," kata @adit_ty***

"😍 idaman gw nih...awet muda..😍😍😍," sambung @jakarta.afte***

"Heemm manis nye ☺️☺️@realangelkaramoy," tutur @satriac.d***

"Emang nyegerin," kata @penak_ro_a***

"Zoom in,,,, zoom out,,,,, zoom in,,,,,, zoom out.....," celetuk @freddyb***

"Hot πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ’˜," timpal @kristia***

(hel)