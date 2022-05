JURU Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan bahwa vaksin cacar air yang bernama varicella efektif cegah cacar monyet. Menjadi pertanyaan sekarang, apakah vaksin ini gratis?

"Berdasar hasil studi diketahui bahwa vaksin cacar yang dulu dipakai untuk mengatasi wabah cacar air, vaksin varicella, 85% efektif cegah cacar monyet," kata Mohammad Syahril dalam webinar Kemenkes, belum lama ini.

Pentingnya pemberian vaksin cacar air ini pun dibenarkan Direktur Pusat Keunggulan Afrika untuk Genomik Penyakit Menular Christian Happi. Bahkan, dia punya hipotesis bahwa cacar monyet menyebar di Eropa karena di negara itu vaksin cacar sudah tak diberikan.

"Karena vaksin sudah lama di-stop di negara Eropa sejak 1980, membuat orang-orang di sana tidak memiliki kekebalan terhadap cacar monyet," ungkap Happi.

Lantas, apakah Indonesia punya vaksin ini dan apakah gratis kalau mau menerimanya?

Dijelaskan Plt Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan dr Prima Yosephine, vaksin varicella tidak masuk ke dalam imunisasi nasional. Artinya, vaksin cacar air ini berbayar.

"Karena vaksin ini masuk ke dalam kelompok vaksin pilihan, artinya mereka yang mau menerimanya, biaya ditanggung oleh sasaran (individu)," terang dr Prima saat dihubungi MNC Portal, Rabu (25/5/2022).

Sebelumnya, Mohammad Syahril mengatakan bahwa vaksin varicella mungkin akan disebarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) jika memang ada permintaan dari negara yang kini tengah berjuang melawan wabah cacar monyet.

"Kami akan tunggu rekomendasi WHO dan WHO yang nantinya akan memberikan rekomendasi vaksin cacar ke negara yang membutuhkan vaksin tersebut. Jadi, WHO yang akan memberikan (vaksinnya)," ungkapnya.

