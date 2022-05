WIKA Salim nampaknya tak pernah absen membuat netizen terpana. Kembali menyapa penggemar, kali ini biduan asal Bogor itu terlihat asyik memanjakan diri dengan pemandangan gunung sambil menikmati secangkir kopi.

Bukan Wika Salim namanya jika tak ada sesuatu yang 'spesial' dari penampilannya. Di unggahan tersebut, pedangdut kelahiran 26 Februari 1992 itu memamerkan punggung mulusnya mengenakan kemeja putih yang melorot. Seperti apa? Dikutip dari Instagram @wikasalim, Kamis (26/5/2022), yuk intip potretnya!

Gunung dan kopi, begitulah Wika Salim mendeskripsikan potret dengan pemandangan alam itu. Pemandangan di hadapannya memang indah, tapi sepertinya kalah menawan dari pesona seorang Wika Salim.

Soal outfit sebenarnya simpel saja, mengenakan tank top coklat bermotif tartan serta hot pants berwarna krem. Tapi yang bikin spesial, dia membalut tubuhnya dengan kemeja putih oversized yang sengaja melorot. Alhasil, bahu dan punggung mulusnya pun langsung terekspos di kamera.

Kesan seksi semakin menguat kala Wika Salim melemparkan lirikan maut serta senyum simpulnya. Apalagi paha mulusnya ikut tersorot ketika berpose memangku kaki. Tali tanktop tipis yang melintasi bahu Wika pun menambah aura keseksiannya di potret ini.

Dengan tatapan tajam itu, Wika Salim Sukses menghipnotis pandangan para pria. Bahkan, penyanyi Gieya Alexandra mengaku terpana melihatnya. "Ulu ayankkkk… kalo aku laki dah aku lamar kamu. Sayang kita sejenis," tulisnya dalam kolom komentar.

Belum berhenti di sana, Wika Salim memadukan outfitnya dengan sneakers putih fancy dari Gucci serta kaus kaki panjang warna coklat. Ya, penampilannya pun jadi lebih ciamik. Ditambah lagi dengan pulasan makeup simple look dan lipstik merah meronanya. Dengan blush on pink yang on point, pesona kecantikan Wika pun semakin bertambah.

Tak hanya cantik, Wika juga tampak lebih muda dengan model rambut kuncir satu berponi itu. Dia tak terlihat seperti janda 30 tahun di sini, postur tubuhnya masih sangat fit, tak kalah kencang dan langsing dengan anak muda!

"Ya ALLAH kok ada ciptaanMU sekinclong ini yaa," kata pier****.

"Cantik banget ka wika," tulis bella****.

"Kamu paling cuantik deh di dunia ini i love you @wikasalim forever," balas mukhk****.

"Pusing," ujar koca****.

"Gunungnya masih kalah indah, kopinya masih kalah nikmat sama km," tulis cahyo****.