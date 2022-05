ATLET cantik Farah Ann memang memiliki segudang prestasi. Atlet gymnastic ini berhasil menggondol dua medali emas di SEA Games 2017 dan dua medali emas juga di SEA Games edisi 2015.

Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Farah Ann pun turut mencuri perhatian. Bahkan, atlet kebanggan Malaysia ini sampai kebanjiran tawaran jadi model iklan. Di ajang SEA Games 2017 pun, Farah Ann disebut-sebut sebagai atlet tercantik kala itu.

Tak ayal jika foto-foto Farah selalu dibanjiri like serta pujian dari para netizen. Terlebih dia sering tampil modis dan anggun di berbagai kesempatan. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @farahann94.

1. Pose cantik main ayunan





Atlet gymnastic Farah Ann tampil anggun dalam balutan dress bernuansa pink bermotif floral. Senyum semringah yang merekah membuat pesona kecantikan Farah semakin bertambah. Apalagi rambutnya yang indah dibiarkan terkuncir menyisakan beberapa helai poni. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Farah Ann sukses memikat hati para pria!

BACA JUGA : 6 Potret Cantik Atlet Ice Skating Kailani Craine, Body Goals Seksi Bikin Salfok

2. Beautiful smile





Atlet gymnastic Farah Ann memang memiliki senyum manis memesona. Hal itu terlihat jelas dalam potret ini. Dalam balutan sleeveless dress biru muda, Farah Ann tampak begitu anggun dan elegan. Selain cantik, model A-line dari gaun itu juga memberi kesan seksi karena tubuh rampingnya terpampang nyata di kamera, tak terkecuali kulit mulusnya.

Aura keseksian Farah semakin membara kala berpose candid sambil mengangkat satu ketiak dan melemparkan senyum manisnya. Dengan geraian rambutnya yang indah, Farah Ann tampak begitu menawan. “You look likes Cinderella,” kata yxuan****.

BACA JUGA : 6 Pesona Gracie Gold, Atlet Ice Skating Seksi Pemecah Rekor Dunia

3. Beautiful in white





Kali ini atlet gymnastic Farah Ann tampil cantik dalam balutan one shoulder jumpsuit warna putih. Ya, aksen ruffle di bagian lengan itu memberi kesan manis sekaligus stylish tersendiri pada outfitnya. Tak hanya modis, outfit dengan warna cerah ini juga membuat pesona kecantikan Farah terlihat lebih berseri. Apalagi dengan styling wavy pada rambutnya. Dengan pulasan makeup simple look, pose candid Farah Ann kala di perpustakaan pun jadi lebih ciamik. “So cute my darling,” kata azmi****.

4. Tokyo Olympic 2020 Dengan sederet prestasinya, tak heran jika Farah Ann terpilih sebagai atlet gymnastic perwakilan Malaysia. Di upacara pembuka, dia tampil stunning dan modis memadukan baju putih dengan outer merah serta rok warna-warni bermotif geometris. Tak lupa, aksesori kalung adat bertingkat warna emas pun turut dipakai sebagai pelengkap. Agar lebih maksimal, wajahnya dirias cantik dengan makeup simple look serta eyeshadow yang berkelip. Pesona kecantikan Farah Ann semakin terpancar dengan tatanan rambut kepangnya yang stylish. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Farah Ann tampak begitu menawan. 5. Elegant look Kali ini Farah Ann tampil elegan dalam balutan long sleeve dress biru elektrik. Ya, manik-manik yang tersulam dengan pola geometris itu membuat penampilannya jadi lebih modis. Apalagi dipadukan dengan flat shoes berwarna nude yang tampak simpel, namun tetap elegan di kakinya. Dipercantik dengan perhiasan kalung emas, penampilan Farah pun semakin berkelas. Dengan senyuman manis dan geraian rambutnya yang indah, Farah Ann tampak begitu memesona! 6. Gorgeous pictures Farah Ann tampil lebih berani dengan makeup bold look dan lipstik merah merona. Selain cantik, outfitnya pun begitu modis mengenakan sabrina top putih dan rok pink floral. Ya, model busana dengan bahu terbuka ini memang membuat gayanya terkesan seksi. Apalagi posenya yang sambil memejamkan mata terkesan menggoda. Meski begitu, Farah Ann tak terlihat vulgar karena outfit itu tak terlalu mengekspos tubuhnya. Dengan geraian rambutnya yang indah, pesona Farah Ann pun semakin terpancar. “Memang cantik!” kata bjvilla****.