9 POTRET Beiby Go si aspri ke-3 Hotman Paris Hutapea berikut ini bakal bikin Anda susah kedip. Itu karena Beiby Go kerap tampil seksi mengenakan busana minim dan terbuka untuk memamerkan lekuk tubuhnya yang aduhai.

Beiby memang menjadi salah satu dari tiga asisten favorit Hotman Paris. Tak hanya itu saja, dia juga dikenal sebagai asisten yang sangat telaten dan perhatian dengan sang pengacara. Lantas seperti apa sosok Beiby Go ini? Dihimpun dari Instagram @gobeiby, Kamis (26/5/2022), yuk diintip potretnya!

1. Senyum manis





Beiby Go memang memiliki senyum manis nan memesona. Hal itu terlihat jelas dalam potretnya yang satu ini. Meski hanya tampil simpel mengenakan kemeja hitam, tapi pesona kecantikan Beiby Go tetap saja terpancar. Apalagi dengan pulasan makeup simple look-nya. Dengan geraian rambut panjangnya yang indah, Beiby Go tampak begitu menawan.

2. Duck face





Beiby Go cukup narsis di Instagram. Kali ini dia berpose duck face, memanyunkan bibir membuat netizen gagal fokus dengan bibir indahnya. Ya, meski hanya mengenakan kaus ungu di sini, tapi aura keseksian seorang Beiby Go tetap saja terpancar. Apalagi dengan tatapan matanya yang sayu itu. Kalau sudah pose seperti ini, siapa yang tidak gemas melihatnya? "Cantik banget," kata rama****.

3. Potret dengan bos Hotman Paris





Nah, ini dia potret kedekatan Beiby Go dengan Hotman Paris. Beiby masih dengan pose duck face andalannya, memanyunkan bibir dengan mata sayu yang indah. Dalam balutan baju kuning model lengan buntung, penampilan Beiby pun jadi terkesan seksi di sini. Apalagi ketiak dan bahu mulusnya turut tersorot dari kamera. Aspri Hotman Paris yang satu ini memang tak pernah gagal membuat netizen susah kedip! "Aspri terfavorit nih.. senggol dong.. Sukses selalu cantik," kata oley****.

4. Mandi busa





Beiby Go sepertinya tak pernah melewatkan momen di berbagai kesempatan, termasuk saat sedang mandi busa di Bali. Ya, tentu saja kesan seksi langsung mencuat dari potretnya ini. Terlebih, Beiby mengenakan strapless dress putih dengan potongan cut out di bawah dada. Alhasil, kulit mulusnya pun langsung tersorot di kamera. Dengan rambut basah dan tubuh penuh busa, Beiby Go sukses menghipnotis pandangan para pria. So sexy!

5. Sexy bikini





Berendam di beach club, Beiby Go tampil seksi mengenakan bikini hitam model halterneck. Ya, model bikini yang diikatkan pada bagian leher ini membuat belahan dada Beiby tampak mengintip di kamera, tak terkecuali kulit mulusnya. Selain seksi, pemilihan bikini warna hitam ini juga memberi kesan modis yang elegan pada gayanya. Dipadukan dengan kacamata hitam, gaya Beiby Go pun jadi makin maksimal!

6. Pose sebelum berendam (9 Potret Beiby Go, Foto: @gobeiby/Instagram) (9 Potret Beiby Go, Foto: @gobeiby/Instagram) (9 Potret Beiby Go, Foto: @gobeiby/Instagram) Kalau ini potret sebelum Beiby Go berendam di kolam renang. Masih dengan bikini hitam basic yang sama, bedanya, Beiby membalutnya dengan outer pantai putih yang menerawang di potret ini. Yap, tentu saja kesan seksi semakin terlihat karena paha mulusnya terpampang nyata di kamera. Apalagi rambutnya yang indah dibiarkan tergerai ke samping. Beiby Go memang tak pernah gagal bikin netizen terpana. "Apakah bidadari ada secantik ini??" tanya julian****. 7. Beautiful in white (9 Potret Beiby Go, Foto: @gobeiby/Instagram) Beiby Go berpose di tepi ranjang mengenakan blazer putih tanpa celana di potret ini. Ya, tentu saja kesan seksi langsung mencuat karena paha mulusnya terpampang nyata di kamera. Apalagi Beiby Go melemparkan tatapan tajam dengan ekspresi fierce yang menggoda ke kamera. Dengan geraian rambutnya yang bergelombang, Beiby Go tampak begitu menawan. "Perfect girls," kata nath****. 8. Pose cantik di bathtub (9 Potret Beiby Go, Foto: @gobeiby/Instagram) Beiby Go sepertinya tak pernah kehabisan akal soal bergaya. Kali ini dia berpose di kamar mandi, di sisi bathtub, hanya berbalut kimono putih dengan rambut yang dibungkus handuk putih. Ya, bukan Beiby Go namanya jika tak terlihat seksi. Di sini, kesan seksi ditimbulkan dengan memperlihatkan paha mulusnya dari celah kimono yang terbuka. Tak lupa, kacamata hitam pun turut dipakai sebagai aksesori. Berpose fierce sambil memegang secangkir minuman, Beiby Go sukses menghipnotis pandangan kaum adam. "Awas kecemplung beb," kata teguh****. 9. Berendam manja (9 Potret Beiby Go, Foto: @gobeiby/Instagram) Kali ini Beiby Go mengenakan swimsuit putih saat berendam di beach club. Ya, potongan v-neck yang begitu rendah membuatnya terkesan seksi di sini. Terlebih posenya yang mengangkat segelas cangkir ini memperlihatkan ketiak mulusnya. Dengan tubuh basah dan lipstik merah merona, Beiby Go pun tampak semakin hot! "Cantikk dan ceekkcciihhh cekayyii," tulis zhhan****.