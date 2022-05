ANGEL Karamoy nampaknya tak pernah absen membuat netizen terpana. Kembali menyapa penggemar, kali ini artis kelahiran 16 Januari 1987 itu memamerkan momen sebelum basah-basahan sambil berpose manja di pinggir kolam renang.

Tapi bukan Angel Karamoy namanya jika tak membuat para pria dimabuk kepayang. Di momen itu, dia tampil begitu seksi mengenakan mini dress bertali spaghetti yang tampak begitu tipis. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram @realangelkaramoy, Jumat (27/5/2022), yuk intip potretnya!

Berpose di pinggir kolam renang, Angel Karamoy tampil seksi mengenakan mini dress berwarna kuning dengan motif abstrak yang unik. Tentu saja kesan seksi langsung mencuat karena kulit mulusnya terpampang nyata di kamera.

Apalagi tali spaghetti yang melintasi bahunya tampak begitu tipis, membuat netizen jadi geregetan. Rambutnya yang menjuntai ke belakang pun membuat bahu mulus serta tulang selangka Angel ikut tersorot di kamera.

Aura keseksian Angel Karamoy semakin membara kala berpose candid dengan ekspresi fierce yang menggoda. Ditambah lagi dengan pulasan makeup flawless look serta lipstik pink yang cerah.

BACA JUGA :Â Potret Seksi Angel Karamoy Pamer Kulit Mulus di Kolam Renang, Netizen: Air Kalah Beningnya

Didukung teriknya cahaya matahari, pesona kecantikan Angel Karamoy pun semakin berseri. Dia tak terlihat seperti janda 35 tahun di potret ini. Postur tubuhnya masih sangat fit, tak kalah langsing dengan anak muda!

BACA JUGA :Â 7 Potret Terbaru Angel Karamoy, Janda Idola Bikin Netizen Mabuk Kepayang!

Penampilan Angel Karamoy pun sukses membuat netizen terpesona hingga gagal fokus dengan keseksiannya. Jadi, seperti apa komentar netizen melihat penampilan hot mom satu ini?

"Cans banget siapaaaaa ciiiiii," kata Happy Asmara.

"Janda lebih menggoda, lewat dah ABG mah sm ini," tulis lampu****.

"Jgn melirik, Ntar tertarik," balas jante****.

"The real angel in the world," sahut kris****.

"Wow cantik dan seksi KK angel," ujar scon****.

"Makhluk Tuhan paling indah," kata mz_b****.

"Janda kembang," tulis dhenv****.

(hel)