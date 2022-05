ARTIS cantik Cassandra Lee seperti memiliki daya pikat tersendiri, terutama bagi kalangan pria. Lahir dari ayah berdarah Inggris, Perancis, Irlandia, dan Korea Selatan, Cassandra Lee memang memiliki wajah blasteran yang unik nan memesona.

Apalagi ibunya juga memiliki keturunan Jepang. Tak ayal jika banyak pria yang kepincut melihatnya. Selain cantik, Cassandra Lee juga punya body goals idaman para wanita. Ini membuat pesona kecantikannya semakin sempurna.

Tak jarang Cassandra pun memamerkan kemolekan tubuhnya mengenakan busana minim nan ketat di pantai. Seperti foto yang diunggahnya ke Instagram satu ini.

Busana serba putih memang tak boleh terlewatkan saat berlibur di pantai, seperti gaya foto Cassandra Lee ini. Dress putih model halterneck dengan aksen lilit manja ini membuat pesona kecantikan Cassandra tampak berseri berpose menopang dagu dengan latar karang di pantai.

Di pose lain, Cassandra Lee berpose duduk cantik di pantai. Tak hanya cantik, wanita kelahiran 15 Maret 2001 itu juga terkesan seksi. Ini lantaran dress memiliki potongan belahan dada rendah.

Rambut panjang yang dibiarkan tergerai ke satu sisi membuatnya semakin terlihat cantik memesona. Dengan wajah fierce, tatapan mata Cassandra Lee sukses menghipnotis pandangan penggemarnya.

"Pretty๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜," puji @jeslyn_yos***

"Duhh, cantikk bangett," sambung @rezas***

"Cassie foto lo tuh artistik, foto genik, and Instagramable banget ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜โค๏ธโค๏ธโค๏ธ," ujar @alfaradiac***

"White is really describing you as an Angelโค๏ธ," ungkap @bakemon***

"Kek bukan manusia please cantik bangettttt ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ," timpal @cha_dhi***

"Angel from heaven โค๏ธ," tutur @asura_aristroc***