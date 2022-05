PENAMPILAN asisten pribadi Hotman Paris Hutapea memang kerap mengundang perhatian banyak netizen. Pasalnya, aspri Hotman Paris memang terkenal cantik dan seksi, salah satunya adalah aspri senior Beiby Go.

Beiby Go merupakan seorang wanita asal Manado, yang kerap kali terlihat mendampingi Hotman di sebuah acara televisi. Saat berbincang dengan Melaney Ricardo, Beiby sempat menyebut bahwa gaji yang didapatkannya dari Hotman lebih dari Rp 15 juta. Bahkan baru tiga bulan bekerja, Beiby mengaku sudah berhasil membuka usaha, membangun rumah, membeli keperluan rumah, dan juga keperluan sehari-harinya.

Beiby memang menjadi salah satu dari tiga asisten favorit Hotman Paris. Dia juga dikenal sebagai asisten yang sangat telaten dan perhatian dengan sang pengacara. Selain itu, dia pun kerap membagikan foto seksinya di Instagram @gobeiby.

Beiby Go sepertinya tak pernah melewatkan momen di berbagai kesempatan, termasuk saat sedang mandi busa di Bali. Ya, tentu saja kesan seksi langsung mencuat dari potretnya ini.

Terlebih, Beiby mengenakan strapless dress putih dengan potongan cut out di bawah dada. Alhasil, kulit mulusnya pun langsung tersorot di kamera. Dengan rambut basah dan tubuh penuh busa, Beiby Go sukses menghipnotis pandangan para pria. So sexy!

Baca Selengkapnya: 9 Potret Beiby Go Si Aspri Ke-3 Hotman Paris yang Makin Seksi!

https://lifestyle.okezone.com/read/2022/05/26/194/2600878/9-potret-beiby-go-si-aspri-ke-3-hotman-paris-yang-makin-seksi

(mrt)