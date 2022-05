MAKEUP memang jadi salah satu hal yang penting bagi wanita. Tak hanya dipakai untuk menghadiri acara formal semata, tapi juga memenuhi keseharian.

Bicara soal make up, biasanya ada tren-tren terkini setiap tahunnya. Nah, untuk tahun 2022 ini, kira-kira gaya make up seperti apa sih yang menjadi tren alias dipakai banyak wanita?

Rani Ana, makeup artist professional mengatakan, Korean natural look masih menjadi tren make up pada tahun ini. Itu karena pengaplikasiannya sangat simpel dan ringan, sehingga cocok untuk sehari-hari.

"Korean look tetap sih. Natural, makeup no makeup look," ucap Rani dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, Sabtu (28/5/2022).

Tampilan artis Korea yang fresh namun tidak berlebihan dengan makeup yang khas ini memang membuat banyak orang ingin mencobanya. Tak hanya cantik, makeup ala Korea juga memberi kesan muda dan segar pada wajah.

Itu lah mengapa make up Korean look masih terus digandrungi sampai saat ini. Para wanita bisa terlihat tetap cantik dengan riasan minimal, baik untuk sehari-hari maupun berpergian ke acara formal.

Korean natural look pada dasarnya didominasi oleh permainan warna-warna yang lembut, seperti perona pipi warna peach serta gradasi warna pada bagian bibir atau ombre lips. Salah satu ciri khasnya adalah natural dan tidak berlebihan.

