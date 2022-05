ANYA Geraldine sepertinya menyimpan banyak stok foto usai berlibur di Paris, Prancis. Kali ini diambil saat sedang berjalan-jalan manja menyusuri berbagai spot foto yang ciamik di kota romantis tersebut.

Tentu saja penampilan Anya Geraldine harus selalu on point di berbagai kesempatan. Dalam unggahan terbarunya, Anya terlihat begitu anggun sekaligus seksi dalam balutan wrap dress model belahan dada rendah. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram pribadinya, Minggu (29/5/2022), yuk intip potretnya!

Pemilik nama lengkap Nur Amalina Hayati ini memang tak pernah gagal membuat netizen terpana. Di potret ini, dia tampil begitu cantik mengenakan wrap dress abu-abu yang dipermanis dengan aksen ikat pita di pinggangnya.

Agar lebih modis, Anya memadukan outfitnya dengan sepatu boots hitam untuk memberi kesan bold yang elegan. Dia juga menenteng sling bag hitam Hermes yang fancy agar gayanya terlihat lebih classy.

Tak ketinggalan, aksesori anting serta kalung emas yang berkilau pun turut dipakai sebagai pemanis outfitnya. Sementara rambutnya dibiarkan menjuntai dengan sentuhan styling wavy blow agar gayanya lebih maksimal. Dengan geraian rambutnya yang indah, Anya Geraldine tampak begitu memesona!

Tapi bukan Anya Geraldine namanya jika tidak membuat para pria gagal fokus melihatnya. Dress dengan model sisi yang saling bertumpukkan itu memiliki neckline V yang begitu rendah. Alhasil, area dada Anya pun terekspos jelas di kamera. Hal itu semakin terlihat di unggahannya yang kedua.

Terlebih, cahaya matahari turut menghujani kulit mulusnya. Didukung cahaya yang mumpuni, pesona kecantikan Anya pun tampak begitu berseri. Apalagi sambil melemparkan senyum tipisnya yang manis. Anya Geraldine memang selalu berhasil mencuri perhatian!

Tak ayal jika unggahannya dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang terpesona melihat kecantikannya, tak sedikit pula yang gagal fokus melihatnya.

“Pusing Liatt si Anya,” kata hari**.

“Gak pernah gak cakep. Cakep terusss,” kata yanh**

“Cantik gemesin,” kata beli**.

“Keren tak terbantahkan itulah Anya,” kata tiwi**.

"Cantiknya suka kelewatan," kata angga****

"Cantiikk..and...sexy," kata bamb****.

"Most beauty women in the world," kata aji****.