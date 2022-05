LUNA Maya tengah menghebohkan jagat maya. Pasalnya, model sekaligus artis asal Bali itu baru saja membagikan momen ‘ngedate’ bersama Choi Siwon Super Junior.

Bahkan, keduanya sempat membuat video dengan begitu akrab hingga nama Luna Maya menjadi trending di Twitter. Di Instagram, Luna juga membagikan momen after lunch alias makan siang bersama Choi Siwon.

“Thank you for the launch @siwonchoi," tulis Luna Maya dalam keterangan foto, Sabtu (28/5/2022). Berikut potretnya yang dirangkum dari akun Instagram pribadi Luna Maya.

Saling lempar senyum

Tak hanya satu, Luna Maya membagikan empat foto sekaligus. Foto pertama, Luna dan Siwon saling melempar senyum yang sumringah satu sama lain. Luna tampak begitu cantik mengenakan kemeja biru dengan aksen cut out yang unik di bagian bahu. Rambutnya dibiarkan terurai membuat pesona kecantikannya semakin bertambah.

Sementara Siwon tampil simpel mengenakan baju berwarna cokelat yang dimasukkan ke dalam celana hitamnya. Meski terlihat simpel, tapi kharisma seorang Siwon tetap saja terpancar. Dengan pose saling canda tawa ini, aura kebahagiaan begitu terpancar dari wajah mereka.

Memandang langit

Di potret kedua, Luna dan Siwon berpose candid melihat pemandangan langit yang biru dari balkon. Keduanya tampak begitu akrab, tanpa rasa canggung untuk saling berdekatan.

Choi Siwon memandang Luna Maya Di potret ketiga, Siwon terlihat sedang memandang Luna Maya sambil melemparkan senyum manisnya. Seperti Choi Siwon terpesona melihat kecantikan mantan kekasih Ariel NOAH tersebut ya. Tertawa bersama Di potret terakhir, keduanya seperti sedang tertawa terbahak-bahak, meski hasilnya terlihat buram. Siwon yang melipat tangan di depan dada bahkan sampai mendongakkan kepala, terlihat begitu bahagia. Tentu saja unggahan itu langsung dibanjiri beragam reaksi netizen dan sederet rekan artis. Banyak yang mengaku iri, tak sedikit pula yang menjodoh-jodohkan keduanya. "Bawa pulang ke Indo makk," tulis Lucinta Luna. "Aku sih yes," tulis Ivan Gunawan. "LUAAAARRRR BIASAAAA MEMANGGGG," tulis Erica Carlina. "Wadidaaawww, gilaaa gilaa sih hahaha gemes lucky luna," tulis @nen**. "Aaaaahhh kak luna bikin ngiri teroooss deh, sehat terus. Salam buat abang ganteng disebelahnya @siwonchoi," tulis @may** “Semoga berjodoh dengan ini, biar Namjoon untukku,” tulis ikes**. “Plot twist luna maya jodohnya siwon,” tulis dina**. Sebagai informasi, kedatangan Luna ke Korea Selatan tak hanya untuk liburan saja kali ini. Dia diketahui juga datang ke acara Cosmobeauty Seoul 2022.