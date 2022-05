ANYA Geraldine kembali menjadi sorotan usai menjadi juri di salah satu kontes kecantikan. Di ajang tersebut, dia bersanding dengan ketua DPR RI, Puan Maharani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, hingga Miss Internasional 2019.

Tentu saja kehadiran Anya Geraldine langsung menghebohkan publik. Terlebih prestasi pemilik nama Nur Amalina Hayati itu terbilang belum begitu sebesar dari juri lainnya. Banyak netizen yang mengaku terkejut sekaligus bangga melihatnya.

Di malam itu, pandangan mata penonton tak hanya tertuju kepada para kontestan saja, tetapi juga penampilan Anya Geraldine yang tampak begitu anggun dalam balutan kebaya. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram pribadinya, Senin (30/5/2022), yuk intip potretnya!

Anya Geraldine tampil begitu stunning dalam balutan kebaya karya desainer ternama Anne Avantie. Perpaduan warna coklat keemasan dengan hijau emerald yang bertabur manik-manik berkelip ini memberi kesan luxury yang elegan pada penampilannya.

Detail payetnya pun tampak begitu indah, dipermanis dengan aksen selendang transparan yang tersampir di bahu kanannya. Baju kebaya itu semakin terlihat sempurna dengan aksesori bros emas yang berkilau di bagian dada. Dipadukan dengan jarik hijau nusantara yang indah, pesona kecantikan Anya Geraldine pun semakin terpancar.

Tak ketinggalan, rambutnya pun disanggul rapi dengan hiasan bunga mawar merah untuk memberi kesan ayu yang elegan nan memesona. Aksesori anting emas yang fancy pun turut dipakai agar penampilannya lebih maksimal.

Sementara wajahnya dipulas cantik dengan makeup flawless look yang tampak begitu glowing berkat tangan ajaib Make Up Artist Leo Afandi. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Anya Geraldine tampak begitu menawan.

Selain anggun dan menawan, penampilan Anya juga terkesan seksi di sini karena material menerawang kebaya itu menampilkan bahu mulusnya. Kerah v-nya pun begitu rendah, membuat area dadanya turut tersorot di kamera.

Hal itu terlihat jelas kala berpose manja dengan Putri Indonesia 2019 Frederika Cull. Tak hanya kebaya, jariknya pun memiliki potongan yang begitu tinggi, membuat paha mulus Anya tampak mengintip di kamera.

Aura keseksiannya semakin menggelegar dengan sanggulan rambut yang memperlihatkan garis rahang dan leher jenjangnya. Didukung tubuhnya yang langsing, penampilan Anya Geraldine pun semakin sempurna. So pretty!

Tak ayal jika unggahannya dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang terpesona melihat kecantikannya, tak sedikit pula yang gagal fokus melihatnya.

"Anya kelas bgt sekarang, masyaallah," tulis maya****.

"Kalo pake kebaya auranya semakin moncer," tulis meri****.

"Anya to the moon," tulis indah****.

"Anyaa .. bener2 cantiknya perempuan indonesia kalo begini," tulis rath****.

"Badarawuhi sesungguhnya," tulis saep****.

"Anya makin kesini makin berbakat. She really has something natural," tulis tata****.