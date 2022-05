WULAN Guritno tak ada habisnya membuat netizen terpana. Di usianya yang sudah 41 tahun, ibu tiga anak itu justru terlihat semakin cantik dan memesona.

Wulan Guritno memang rajin berolahraga dan menjalani gaya hidup sehat. Tak heran jika kini tubuh kekasih Sabda Ahessa itu masih tetap bugar dan singset, tak kalah kencang dengan anak muda.

Banyak jenis olahraga yang dipilih Wulan, salah satunya bola tampel alias tenis yang belum lama ini dilakukan. Momen itu terlihat dalam akun Instagram-nya.

Dengan caption “Champions keep playing until they get it right”, Wulan memperlihatkan pukulan tenisnya yang begitu apik. Dia terlihat begitu mahir dalam bermain bola tenis. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram @wulanguritno, Minggu (29/5/2022), yuk intip potretnya!

1. Seksi dengan busana bercelah





Busana Wulan Guritno memang tak begitu terbuka di potret ini, tapi aura keseksian seorang Wulan tetap saja terpancar. Apalagi baju hitam model lengan buntung itu memiliki celah yang terbuka lebar. Tali bra putih yang dikenakan Wulan pun jadi terekspos di kamera, tak terkecuali punggung mulusnya yang indah. Dengan angle foto dari belakang ini netizen pun jadi gagal fokus melihatnya. “Janda mulus paten,” tulis gatot***.

2. Tatapan serius dan fokus





Dari tatapan matanya, Wulan Guritno tampak begitu serius dan amat fokus memantau bola. Bahkan, wajah datar tanpa ekspresi ini membuatnya terkesan begitu garang. Di sini terlihat jelas jika kecantikan ibu Shaloom Razade itu memang sangat natural. Tanpa makeup pun pesonanya tetap bersinar.

Di sisi lain, baju dengan model lengan buntung itu juga membuat netizen gagal fokus dengan otot lengannya. Ya, otot lengannya terlihat mencuat kencang kala Wulan mengayunkan raketnya. Tak ketinggalan, bra putihnya pun tampak mengintip dari bawah ketiak. Tak ayal jika netizen jadi salah fokus melihatnya. “Dalam pose apapun gimanapun Mbak Wulan Guritno tetap cantik,” tulis ikma****.

3. Aksi memukul bola Nah kalau ini potret ketika Wulan Guritno mulai beraksi melangkahkan kakinya untuk mendatangi bola. Kalau dilihat secara detail, sepertinya tangkapan Wulan tepat sasaran di potret ini. Meski pengambilan angle foto dari belakang ini tak menampilkan wajahnya, tapi pesona Wulan tetap saja terpancar. Dia tak terlihat seperti ibu yang melahirkan tiga anak di sini, postur tubuhnya masih sangat fit. Keren banget ya hot mom satu ini! Tentu saja unggahan Wulan ini langsung dibanjiri beragam reaksi netizen di kolom komentar. Banyak yang terpesona melihat kecantikannya, tak sedikit pula yang menuliskan pujian untuknya. “Gak ada obat emang tante yang satu ini,” tulis arya****. “Cantiknya natural,” tulis anso****. “Sungguh indah,” tulis muha****. “Duh tante,” tulis xvm****. “Ibu ibu tenis terluv,” tulis bobb****.