JAKARTA- Sepuluh personel band militer Angkatan Darat (AD) Inggris, Nottinghamshire Band of the Royal Engineers, berkesempatan berkunjung ke Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan pada Senin (30/5/2022).

Datang bersama Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, kedatangan band militer AD Inggris ini sehubungan dengan momen perayaan memperingati 70 tahun tahta Yang Mulia Ratu Elizabeth II (Queen's Platinum Jubilee).

Sesampainya di lokasi, 10 personel band militer AD Inggris tersebut disuguhi makan siang dengan suguhan menu Nasi Padang.

Para personil Nottinghamshire Band of the Royal Engineers untuk pertama kalinya menyantap masakan Padang menggunakan tangan. Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, terlihat ekspresi kebingungan dan cemas karena takut sajian menu tersebut rasanya pedas.

Untungnya, setelah suapan pertama, kecemasan tersebut tak terjadi dan mereka terlihat sangat menikmati salah satu makanan khas Nusantara itu.

"Ini enak, ini nggak pedas," ujar salah satu personil.

Bahkan mereka terlihat begitu lahap menyantap nasi ayam gule dan sayur nangka itu.

Berkunjung ke pesantren, Nottinghamshire Band of the Royal Engineers diketahui siap menampilkan pertunjukan musik dan menghibur 500 santi dan santriwati.

Menghibur para pelajar, Nottinghamshire Band of the Royal Engineers membawakan beberapa lagu di antaranya. Mulai dari lagu kebangsaan Indonesia Raya dan God Save The Queen, Army of the Nile, Mr Jums, Soon May The Wellerman Come, Havana, Someone to Watch Over Me, Hall of the Mountain King, The Acrobat - Trombone Solo by Musician Elizabeth Pearce, September.

Owen Jenkins menyebutkan, ia berharap kunjungan dan penampilan Nottinghamshire Band of the Royal Engineers bisa menghibur para santri.

"Melihat 10 personil band Angkatan Darat Inggris beraksi, sebagai bagian dari perayaan Queen's Platinum Jubilee kami, kami harap akan menjadi pengalaman yang mengesankan bagi para siswa muda ini,” kata Owen.

Tidak hanya menghibur para santri yang sedang menuntut ilmu, selanjutnya Owen berharap pertemuan ini juga bisa menginspirasi para siswa soal seni musik.

“Kami berharap beberapa akan terinspirasi untuk menekuni dan belajar alat musik dan saya harap para siswa akan terhibur,” pungkasnya.