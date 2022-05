SEOUL- Rose BLACKPINK selama ini dikenal selama ini sebagai salah satu idol K-Pop yang memiliki tubuh super langsing dan jenjang bak model profesional.Â

Namun sebagian orang menilai, tubuh jenjang Rose tersebut terlalu kurus. Tak heran, ketika kini Rose diduga sudah berhasil menaikkan bobot tubuhnya, para netizen pun membahas bentuk tubuh pelantun hits How You Like That tersebut di dunia maya.

Melansir Allkpop, Senin (30/5/2022) di forum komunitas online, seorang netizen membagikan unggahan berupa mirror swafoto dari Rose yang tampak edgy dalam balutan cropped blazzer dan celana denim slim-fit warna blue jeans sebagai bawahan yang memperlihatkan lekuk pinggulnya yang sempurna.Â

"Rose terlihat lebih cantik setelah bertambah berat badannya. Dia juga tinggi, jadi dia sangat cantik setelah berat badannya naik,” tulis sang netizen.

Melihat foto visual Rose tersebut, sebagian netizen merasa kaget jika itu adalah visual dari Rose yang diduga sudah bertambah berat badannya dari yang semula. "Ini.........beratnya bertambah.....!?," komentar kaget seorang netizen. "Sosok Rose pada dasarnya sudah cantik, terlepas dari apakah dia bertambah gemuk atau tidak," puji netizen lainnya. "Dia masih kurus, tapi dia sangat cantik, karena tulangnya juga tipis," kata netizen lain. Secara umum, netizen menilai pada dasarnya tubuh Rose tetap terlihat kurus . Namun gadis yang tumbuh besar di Australia itu disebut tetap cantik, meski bertambah gemuk atau pun tidak.