Tata cara menggunakan artikel (a, an, the) adalah salah satu aspek tersulit dalam mempelajari bahasa Inggris. Kesulitan ini tidak mengherankan, karena setiap bahasa asing akan memiliki aturan berbeda dengan tata cara penggunaan artikel yang berbeda. Dan masalahnya lagi, aturan dalam bahasa Inggris ini bahkan bisa menjadi hal yang membingungkan bagi para penutur asli bahasa Inggris!

Namun, pada akhirnya perlu diingat bahwa menggunakan artikel dengan benar adalah salah satu cara penting untuk membuat tulisan Anda terdengar alami. Dengan mengingat hal ini, berikut adalah beberapa panduan bermanfaat yang akan membantu Anda dalam memutuskan kapan sebuah artikel dibutuhkan dan juga kapan sebuah artikel tidak diperlukan.

Belajar Menggunakan Artikel “The” dengan Tepat

Artikel dapat merujuk ke kata benda tertentu, misalnya man atau cat. Mengetahui semua aturan ini adalah hal yang krusial karena penggunaan kata 'the' akan menunjukkan bahwa Anda mengacu pada item tertentu.

Di bagian ini, kita akan melihat tata cara penggunaan artikel “the” secara lebih rinci sembari memberi Anda kesempatan untuk belajar kapan harus menggunakan artikel ini. Pemahaman ini pastinya akan membuat kalimat Anda akan jauh lebih jelas dan mudah dimengerti.

Apa itu Artikel “the”?

Definite Article 'the' umumnya menentukan dan mengidentifikasi. Artikel ini juga menjawab pertanyaan: 'which?' Terlepas apakah itu menentukan orang, tempat, atau hal yang telah disebutkan. 'The' juga bisa berarti ini, itu dan dapat digunakan dengan kata benda tunggal dan jamak. Berikut 8 aturan penggunaan artikel “the” yang tepat dalam bahasa Inggris:

1. "The" digunakan dalam tingkat superlatif seperti The Greatest, The Best dll.

2. “The” juga digunakan dengan nama lokasi dalam dunia Geografi seperti The Amazon, The Black Sea, dll

3. Kata-kata 'King' dan 'Queen'. Tetapi "the" tidak digunakan sebelum kata 'King' dan 'Queen' jika diikuti dengan nama raja atau ratu tersebut.

4. Artikel definitif “the” juga diletakkan di depan nama alat musik.

5. Jangan menempatkan “the” di depan nama gunung atau bukit tunggal. Tetapi "the" harus diletakkan di depan nama pegunungan.

6. Gunakan "the" dengan ordinal seperti: Neil Amstrong is the first person to set foot on the moon.

7. Gunakan "the" di depan nama departemen kota atau pemerintah dan sebelum nama toko, rumah bisnis, industri; bank, dll. kecuali jika dimulai dengan kata benda pribadi.

8. "The" juga dapat digunakan sebelum nama yang diakhiri dengan Street, tetapi dapat juga dihilangkan.

