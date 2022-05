LIVY Renata mendadak jadi sorotan usai cuitannya di Twitter viral. Dalam cuitan itu, dia membahas anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz (Eril), yang tengah dinyatakan hilang di sungai Aare, Swiss.

"Kok bisa si anaknya pak Ridwan belom diketemuin sampe sekarang?" tulis Livy Renata melalui akun Twitter pribadinya menggunakan huruf kapital, dikutip Selasa (31/5/2022).

Netizen menilai Livy kurang berempati terhadap kejadian yang menimpa Eril. Selain itu, dia juga dianggap telah meremehkan kepolisian Swiss dalam proses pencarian.

Setelah cuitan itu menuai kecaman, Livy pun langsung menghapusnya sekaligus mengucapkan permintaan maaf kepada netizen di hari yang sama. "Aku minta maaf sekali lagi ya guys. I’ll phrase my words better next time (aku akan mengucapkan kata yang lebih baik lain kali)" tulis Livy.

Terlepas dari cuitan itu, Livy Renata memang kerap jadi pusat perhatian. Itu karena parasnya yang begitu menawan. Terlebih gamer cantik tersebut sering memamerkan body goals-nya dalam balutan busana minim yang seksi.

Seperti unggahannya belum lama ini di Instagram. Livy Renata tampil begitu seksi dalam balutan crop tank top putih yang begitu ketat. Gayanya pun terkesan menggoda, berpose manja dengan tatapan mendalam sambil tengkurap di atas ranjang.

Tentu saja netizen langsung gagal fokus melihatnya. Apalagi Livy memadukan outiftnya dengan hot pants yang super pendek, menampilkan paha mulusnya. Tak hanya itu saja, pose tengkurap manja ini juga membuat bokongnya yang kencang tersorot jelas di kamera.

Tatapan matanya yang tajam serta ekspresi datarnya yang galak pun membuat aura keseksiannya semakin menguat. Tak ketinggalan, Livy juga menata rambutnya menjadi half ponytail dengan poni yang menjuntai sebagai pemanisnya. Sambil berpose mengemut permen lolipop, Livy Renata tampak begitu menggoda!

Tak hanya satu, Livy juga mengambil potret selfie sambil mengemut permen lolipopnya. Pengambilan gambar dari atas sambil tiduran manja itu juga terkesan seksi, karena area dadanya terpampang nyata di kamera, tak terkecuali ketiaknya. Dengan makeup simple look serta eyelash extension yang lentik, Livy Renata tampak begitu cantik. Tentu saja unggahannya langsung dibanjiri beragam komentar netizen. Kebanyakan, mereka gagal fokus melihat pesona kecantikan seorang Livy Renata. “Tatapannya mengundang sejuta tanda tanya,” tulis rohma****. “Tatap matamu bagai busur panah,” tulis enrp****. “Cantik amat sih ini si cewek mungil,” tulis nisa****. “ini manusia apa bidadari tuhaann,” tulis zakie****. “Ahhh gerahhhh,” tulis efek****. “Hati hati keselek,” tulis cvmn****.