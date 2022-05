KEJADIAN artis yang berbeda tapi kedapatan mengenakan gaun yang sama, memang cukup sering terjadi.

Kali ini dialami oleh Jisoo BLACKPINK dan aktris papan atas asal China, Tang Wei. Hal ini terungkap melalui unggahan seorang netizen di suatu forum komunitas online belum lama ini.

Sang netizen mengunggah foto Jisoo dan Tang Wei yang kedapatan mengenakan gaun dress yang sama persis, namun dipakai dalam acara yang berbeda. Pelantun hits BOOMBAYAH dan How You Like That dan aktris bintang Lust, Caution itu terlihat sama-sama memakai gaun dress model tali spageti warna kombinasi biru laut dan putih, dikutip dari Allkpop, Selasa (31/5/2022).

Jisoo mengenakan gaun biru-putih tersebut untuk sampul halaman depan majalah Rolling Stone. Sementara Tang Wei, tampil edgy berpose di karpet merah dengan padanan sepatu model military boots warna putih.

(Foto: Allkpop)

Mengenakan dress yang sama, keduanya tidak hanya sama-sama terlihat cantik. Tapi Jisoo dan Tang Wei s juga sama-sama terlihat elegan yang menuai kagum dari para netizen. Â (Foto: Allkpop) Para netizen menilai visual Jisoo dan Tang Wei yang mirip bak adik-kakak. Ada juga yang berpendapat jika aura matang Tang Wei tidak terkalahkan oleh Jisoo, sementara yang lain memuji betapa menawannya Jisoo dalam balutan gaun elegan tersebut.