BEBERAPA negara yang terinfeksi wabah cacar monyet kini kian meluas, bahkan tidak hanya pada area endemiknya saja. WHO mencatat setidaknya ada 12 negara yang telah terinfeksi penyakit dengan beragam gejala. Adapun, negara terbanyak disubang dari benua Eropa yang beberapa wilayahnya banyak mengidap penyakit cacar monyet.

Adapun, penyakit cacar monyet disebabkan karena adanya infeksi virus human monkeypox (MPXV) orthopoxvirus dari famili poxviridae yang bersifat highly pathogenic atau zoonosis. Penyakit ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1958 dan kasus pertama pada manusia terjadi pada tahun 1970.

WHO atau Badan Kesehatan Dunia telah mengkonfirmasi setidaknya ada 92 kasus yang telah terkonfirmasi dan 28 kasus masih dalam penyelidikan. Data ini didapatkan dari 12 negara non-endemik.

Perlu diketahui, beberapa negara yang menjadi endemik virus cacar monyet antara lain: Benin, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Ghana (teridentifikasi pada hewan saja), Pantai Gading, Liberia, Nigeria, Republik Kongo, Sierra Leone, dan Sudan Selatan.

Dari data WHO, negara Portugal, Spanyol, dan Inggris memiliki kasus terkonfirmasi paling banyak yaitu sekitar 21 - 30 orang, sedangkan negara Kanada menjadi negara dengan kasus penyelidikan penyangkit cacar monyet tertinggi yaitu sebanyak 11 - 20 orang.

Sebagai informasi tambahan, penyakit cacar monyet adalah penyakit yang cukup menular. WHO mengungkapkan jika penyakit ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh, tetesan pernapasan, lesi di kulit penderita, bahkan benda-benda yang telah terkontaminasi.

Bagi yang terkonfirmasi mengalami penyakit ini biasanya akan merasakan beberapa gejala, seperti demam lebih dari 38,5 derajat, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening, mialgia, sakit pungkung, dan asthenia.

Berikut negara yang terinfeksi wabah cacar monyet yang dilansir dari WHO:

1.Australia

2. Belgia

3. Kanada

4. Perancis

5. Jerman

6. Italia

7. Belanda

8. Portugal

9. Spanyol

10. Swedia

11. Inggris

12. Amerika Serikat

