Radio ini berawal dari kegiatan empat orang anak muda kota bandung yang memiliki kesamaan hobi, yang sepakat memadu ide dan kreativitas dengan membuat pemancar tanpa izin dari pemerintah.

Lokasi mereka siaran di seputar jalan panjaitan, frekuensi am (13,32 khz) dengan station-call (panggilan nama untuk pendengar) “young cresendo”, dengan logo seekor kijang yang sedang loncat mengelilingi bola dunia filosofinya kurang lebih radio “young cresendo” ingin menyamarkan dinamika hiburan di udara kota bandung. Beberapa bulan kemudian mereka sepakat untuk merubah nama menjadi OZ, tanpa memiliki arti apapun.

Pada tanggal 25 Desember 1971 ditetapkan sebagai hari kelahiran OZ Radio - Bandung (peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1970), yang memiliki syarat bahwa setiap penyelenggaraan aktifitas siaran di udara menggunakan frekwensi yang dikelola pemerintah, diwajibkan membuat lembaga badan hukum. Tahun 1972 OZ Radio 103.1 FM membentuk dan bergabung dengan PBB (persatuan broadcasting bandung).

Mulai tahun 1973 sampai sekarang, OZ Radio 103.1 FM turut mendirikan dan menjadi anggota radio swasta PRSSNI (persatuan radio siaran swasta nasional indonesia), dalam perjalanan organisasi PRSSNI, pemilik OZ Radio 103.1 FM ( Kang Gandjar) senantiasa mendapat kepercayaan memimpin organisasi baik tingkat cabang bandung, sampai pada pimpinan/ketua 54 umum PRSSNI pusat periode 2001-2006.

Pada tahun 1975 OZ Radio 103.1 FM mendapat penghargaan dan diklaim oleh majalah actuili, sebagai rock station. OZ Radio 103.1 FM menjadi radio pertama di indonesia yang membuat acara off air dengan membuat konser group musik “deep purple” di istora senayan jakarta. Tahun 1985 OZ Radio 103.1 FM mulai melakukan aktifitas siaran dengan studio baru di jalan setrasari ll no. 14, dengan kualitas hardware, software, brainware dan kualitas program acara. Pada tahun 1987 OZ Radio 103.1 FM mengalami pemindahan frekuensi dari AM ke FM.

Tahun 1993 mulai digunakan OB van OZ Radio 103.1 FM (outdoor broadcast van) sebuah perangkat siaran luar yang memiliki program unggulan. Tahun 1996 OZ Radio 103.1 FM bergabung dengan NAB (national asociation broadcaster) yang berada di amerika serikat.

Tahun 2000 OZ Radio 103.1 FM memiliki OZ cruiser atau OB VAN, yaitu studio siaran luar, yang dilengkapi fasilitas built-in mini stage, DJ consule, dan transmitter pemancar yang dapat siaran langsung dan relay, serta didukung electric system 8000 watt.

Mengikuti perkembangan radio siaran, OZ Radio 103.1 FM mulai baru dengan menambah OZ Radio 103.1 FM baru di berbagai kota diantaranya OZ Radio Bandar Lampung, OZ Radio Palembang, OZ Radio Bali dan OZ Radio Jakarta

Berdirinya 101,2 FM OZ Radio Bali

OZ Radio Bali secara resmi terbentuk pada 01 Juni 2005 dengan nama badan usaha PT. Radio Bali Swara Mitra Gama dengan frekuensi 101,2 FM bertempat di Gedung Discovery Shopping Mall. Pada awal terbentuknya OZ Radio Bali yang dibentuk oleh Bapak Bismo, Kang Rabun, Teh Eri, Kang Kemir dan beberapa tim lain dari masing masing ponggawa OZ yang ada di Bandung, Jakarta dan Palembang yang ditunjuk oleh Bapak Gandjar untuk menjalankan OZ Radio Bali.

Dengan berdirinya didaerah Bali, OZ Radio Bali yang saat itu selalu ramai, dari tim radio maupun artis artis atau band yang datang untuk promo sekaligus liburan. Begitu juga para Ozzer selalu ramai untuk nongkrongin artis maupun ponggawa kesayangannya.

Lama kelamaan, dengan keadaan yang selalu ramai dari pagi sampai pagi sampai ditegur pihak Mall, OZ Radio Bali memutuskan untuk pindah ke gedung pribadi agar tidak selalu dicomplain oleh pihak mall.

Pada tahun 2008 akhirnya OZ Radio Bali pindah ke Jalan Sunset Road Pertokoan Sunset Indah 2 B No. 5 hingga sampai saat ini. OZ Radio Bali mengusung ke arah segmen anak muda dan dan memiliki program progam unggulan dan digemari anak muda. Sekian sejarah singkat dari OZ Radio Bali.

