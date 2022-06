SOSOK Farah Quinn mungkin sudah jarang tampil di layar kaca. Namun, bukan berarti nama chef cantik satu ini sudah tenggelam.

Farah Quinn tetap eksis di media sosial pribadinya, salah satunya Instagram. Tak jarang unggahan Farah Quinn mengundang perhatian netizen, termasuk penampilan terbarunya saat berkuda.

Berikut empat potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @farahquinnofficial, Kamis (2/6/2022).

Outfit berkuda

Pertama ada potret Farah Quinn menuntun kuda yang akan ditungganginya. Dia mengenakan outfit berkuda polo shirt ketat hitam yang dipadukan celana panjang putih. Tak lupa boots hitam khusus berkuda yang senada dengan baju kerahnya.

BACA JUGA :Â Barakallah Fii Umrik, Farah Quinn Cantik Paripurna di Ulang Tahun Ke-42!

BACA JUGA :Â Bra Farah Quinn Menerawang Pakai Baju Putih Tipis, Intip 5 Potret Seksinya di Bali

Super women!

Farah Quinn membuktikan keahliannya tak hanya memasak di dapur, tetapi juga berkuda. Di sini, outfit berkuda Farah sudah lengkap dengan sarung tangan dan helm sebagai pelindung kepala.

Foto candid





Berikutnya foto terlihat lebih dekat yang diambil ala candid. Farah tampak berpose menunggangi kuda sembari tersenyum. Sepertinya ibu dua anak ini sudah mahir berkuda ya.

"Cantik.. kerrrrennnn," ujar @asrokhna***

"Riding is your best skill babe 😂," kata @raingerfad***

Hot mom





Terakhir ada potret Farah Quinn berpose di depan kandang kuda. Chef berusia 42 tahun ini melempar senyum ke kamera yang membuatnya terlihat semakin cantik.

Farah Quinn memang tetap terlihat cantik di usianya yang kini menginjak 42 tahun. Terlihat bentuk tubuh perempuan kelahiran Bandung ini juga tetap terjaga.

Body goals tak hanya membuatnya terlihat fit dan bugar, tetapi juga seksi. Tak heran netizen kerap menyebutnya sebagai hot mom karena penampilannya yang cantik dan seksi.

"MasyaAlloh chef cantik terkeren terhumble termempesona," ungkap @milami***