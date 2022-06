Memenuhi undangan Presiden Amerika, Joe Biden, BTS diketahui baru saja berkunjung ke Gedung Putih.

Grup idol beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook tersebut bertemu dengan Joe Biden untuk membahas peningkatan tindak kejahatan atas kebencian dan diskriminasi kepada ras Asia di Amerika.

Hadir di Gedung Putih, BTS terlihat tampil necis, gagah, dan kompak dalam balutan setelan suit bergaya formal warna hitam. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook yang biasanya mengenakan koleksi rancangan rumah mode dunia seperti Louis Vuitton, kali ini tampil melokal dengan karya rancangan desainer asal Korea berbasis di Seoul, merek fesyen pria, Tailorable, seperti dikutip Page Six, Kamis (2/6/2022)

Lewat akun Instagram miliknya, Tailorable mengungkapkan kalau mereka merasa tersanjung rancangan setelan jasnya bisa dikenakan para pelantun hits Dynamite tersebut di acara penting di White House dengan bahasan isu yang juga sangat penting.

Β

β€œIt’s an honor to have #TAILORABLE suit at the meeting between @bts.bighitofficial and U.S. President Joe Biden. I wish you an America without any discrimination or hatred for Asians, minorities, and Indians,” tulis Tailorable sebagai keterangan foto yang menampilkan BTS tengah berpidato.

Bukan kali ini saja grup yang debut pada 2013 itu memilih brand lokal sebagai outfit mereka. Sebelumnya, outfit koleksi keluaran Tailorable sendiri sudah pernah dipakai BTS untuk tampilan di majalah atau pun sebagai kostum panggung.

BACA JUGA:Ultah ke-26, Intip 6 Airport Fashion V BTS Keren dan Elegan

BACA JUGA:Potret OOTD Wali Kota Bogor Arya Bima yang Serba Lokal, Netizen: Keren!