ATLET cantik Agatha Wong memang memiliki segudang prestasi, bahkan dijuluki sebagai Ratu Wushu Filipina. Dia memenangkan medali pertamanya di Kejuaraan Wushu Junior Asia 2013 dengan mengalahkan taijiquan 32 bentuk wanita U-15 dari kompetisi Taolu.

Beranjak dari situ, Agatha Wong menoreh berbagai kesuksesan, mulai dari medali perunggu Asian Games 2018 hingga dua medali emas di SEA Games 2019. Dia juga berhasil meraih medali perak dalam ajang Kejuaraan Dunia 2015. Bakatnya sebagai atlet Wushu memang tak perlu diragukan lagi.

Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Agatha Wong pun turut mencuri perhatian. Tak jarang dia tampil modis nan seksi di berbagai kesempatan. Seperti apa? Intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @agathawongy.

1. Senyum manis memesona





Atlet wushu Agatha Wong memiliki senyum manis yang memesona. Hal itu terlihat jelas dalam potretnya yang satu ini. Pesona atlet bergelar Ratu Wushu itu terpancar berbeda dengan tatanan rambut half ponytail yang bergelombang. Ditambah lagi dengan pulasan makeup flawless look serta highlighter yang on point pada bagian pipi. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Agatha Wong yang berbalut baju organza model puff sleeve dan rok A-line biru itu tampak begitu menawan. So gorgeous!

BACA JUGA :Â 6 Potret Wendy Ng Yan Yee, Atlet Cantik Malaysia yang Menggemaskan

2. Floral dress





Atlet wushu Agatha Wong tampil stunning dalam balutan sleeveless dress biru bermotif floral. Model tali spaghetti tipis yang melintasi bahunya itu membuatnya terkesan seksi di sini. Terlebih Agatha Wong menguncir tinggi rambutnya, menampilkan leher jenjang serta tulang selangkanya yang seksi. Sambil berpose candid dengan senyuman manisnya yang lebar, Agatha Wong tampak begitu memesona!

BACA JUGA :Â 6 Pesona Yolla Yuliana, Pevoli Cantik Indonesia yang Curi Perhatian Media Vietnam

3. Monochrome outfit





Atlet wushu Agatha Wong kali ini tampil cantik mengenakan outfit bernuansa monokrom. Dia memadukan tank top hitam dengan celana putih serta bandana hitam bermotif sebagai pemanisnya. Rambutnya dibiarkan tergerai untuk memberi kesan girly yang menawan. Didukung pencahayaan yang mumpuni, pesona kecantikannya pun kian berseri. Meski tanpa pulasan makeup, Agatha Wong tetap saja cantik maksimal! "Simply beautiful," tulis john****.

4. Sexy in white

Atlet wushu Agatha Wong tampil seksi memadukan tank top putih dengan hot pants super pendek berwarna senada. Ya, kulit mulusnya pun langsung terekspos di kamera, tak terkecuali pahanya. Aura keseksian Agatha semakin terpancar kala rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai ke belakang. Meski terkesan seksi, tapi dia tak terlihat sensual, justru tampak imut nan menggemaskan dengan paras cantiknya. Apalagi sambil melemparkan senyum yang lebar seperti ini. Agatha Wong memang tak pernah gagal mencuri perhatian penggemarnya. "Hottie Agatha," tulis prya****. "Supah dupah hot pretty and sexy," tulis marco****. 5. Casual style

Sebagai atlet, Agatha Wong juga kerap tampil modis mengikuti tren kekinian. Di sini, dia memadukan kaus ungu, yang tengah hits pada masanya, serta celana jeans dan sneakers abu-abu dari New Balance. Tak lupa, kacamata hitam pun turut dipakai sebagai pelengkap gayanya. Sambil berpose candid membaca buku di bagasi mobil, Agatha Wong tampil kece maksimal! 6. Perfect

Tak hanya cantik, Agatha Wong juga penuh prestasi sebagai atlet. Itu membuatnya menjadi sosok wanita yang sempurna. Terlebih Agatha juga memiliki tubuh langsing idaman para perempuan. Mix and match outfitnya pun tak pernah gagal di berbagai kesempatan. Seperti potretnya yang satu ini. Dia memadukan atasan square neck oranye model puff sleeve serta straight pants hitam dan ankle strap heels. Meski sekilas terlihat sederhana, tapi pesona kecantikannya tetap saja terpancar, bukan? Apalagi sambil melemparkan senyum manis seperti ini. Dengan geraian rambutnya yang indah, Agatha Wong sukses menghipnotis pandangan publik. "Cute outfit and awesome trophy!!!" tulis jetan****.