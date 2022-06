DALAM Islam, ada makanan dan atau minuman diperbolehkan untuk dikonsumsi bagi seorang Muslim. Beberapa hidangan yang diharamkan ini, termasuk contohnya daging babi.

Namun apa yang dilakukan oleh seorang wanita muslimah asal Maroko ini terbilang ‘gila’, karena nekat dan sengaja memutuskan untuk mencicipi bacon yang diduga terbuat dari daging babi.

Aksi nekatnya yang viral ini, diunggahnya di akun TikTok pribadinya, @sou.bhl . Dalam video yang sudah memperoleh lebih dari 142 ribu like dari para netizen tersebut. Souhaila yang mengenakan hijab hitam itu memesan hidangan burger dengan isian daging patty dan daging bacon.

"Aku mencoba bacon untuk pertama kalinya.” ungkap Souhaila sebagai keterangan audio di video, dikutip MNC Portal Indonesia Kamis (2/6/2022).

Sebagai keterangan tertulis video, Souhaila menyematkan gambar emoji hewan babi warna pink dan lembar irisan daging.

Wanita itu kemudian memperlihatkan sebuah burger berukuran jumbo yang tampak berlumur saus dengan daging bacon. Selanjutnya, Souhaila mencicipi potongan bacon yang ia pegang secara perlahan.

Setelah mengunyah dan tampak berpikir sesaat, tanpa ragu dirinya langsung menghabiskan seluruh daging yang ia pegang itu. Begitu hidangan habis, Souhaila langsung memberikan ulasan atas rasa bacon yang dimakannya. Menuliskan kalimat yang merujuk jika ia berdosa karena telah menyantap daging bacon tersebut.

Ia menyebut bahwa bacon daging bacon itu memang enak, tetapi tidak sebanding dengan dosa yang ditanggung.

"Ini benar-benar sangat lezat tetapi tidak sebanding dengan dosanya,” jelasnya dalam bahasa Inggris.

Hingga berita ini ditulis, video tersebut telah ditonton sebanyak 3,5 juta kali penayangan dan dibanjiri oleh beragam tanggapan netizen, mulai dari yang menganggap ia bercanda demi konten sampai yang mendoakan Souhaila agar dapat hidayah.

“Aku berharap kamu bercanda,” komentar seorang warganet.

“Semoga Allah memberikan hidayah untukmu sister,” tambah netizen lainnya.

“Aku terkesiap dan ternganga karena terkejut,” komentar akun Lu***enx

“Jika ini bercanda, ini bukan hal yang lucu. Agama bukan sesuatu yang bisa dibuat untuk bergurau atau dipermainkan,” tegur netizen lain.

Namun di sisi lain, Souhaila terlihat membalas komentar netizen pemilik akun @Hamza , yang menyebutkan kalau bacon yang dimakan perempuan itu terbuat dari sapi, sehingga tetap halal.

"Y'all it's beef bacon from a cow, not a pig. So it's halal," tulis Hamza.

"YES," balas Souhaila.