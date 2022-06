Menjadi seorang beauty pageant adalah pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Memiliki tanggung jawab untuk selalu berpakaian bagus, berpenampilan cantik, berjalan dengan anggun, berbicara dengan fasih dan bertindak dengan cara tertentu sangatlah melelahkan.

Namun untuk Ratu Vashti, tanggung jawab ini membuka banyak potensi dan peluang baru baginya. Vashti adalah salah satu kontestan dari kejuaraan beauty pageant di Miss Earth Indonesia 2018, dan dia keluar sebagai pemenangnya.

Sebagai Miss Earth Indonesia, Vashti harus merepresentasikan Indonesia dan juga menyelesaikan banyak tanggung jawab lainnya.

“Aku banyak ber-advokasi dalam dunia sustainability (keberlanjutan), karena ketika orang mendengar sustainability orang-orang tersebut bisa langsung mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari setelah mereka mendengar saya,” jelas Vashti.

“Aku sudah banyak bekerja sama dengan kementerian lingkungan hidup dan juga divisi lingkungan hidup di jakarta juga, seperti banyak mengunjungi bank sampah. Ternyata bank sampah di Jakarta itu sudah cukup baik dan sebaiknya terus dilanjutkan.”

Vashti mengaku bahwa dia menikmati tugasnya sebagai beauty pageant karena dia bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang.

“Siapapun yang memenangkan (beauty) pageant itu akan menjadi secara tidak langsung role model untuk seseorang, dan teruntuk lagi anak perempuan masih kecil yang melihat kita (pageant)... Jadi kalau misalnya kita sudah diberikan tanggung jawab ini sebaiknya terus dilanjutkan sudah lengser.”

Meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai Miss Earth Indonesia, Vashti hingga saat ini masih sangat aktif dalam menyuarakan opininya mengenai hal-hal seputar sustainability.

Media sosial telah banyak membantu Vashti dalam menyebarkan kesadaran kepada orang lain, dan sekarang dia menganggap dirinya sebagai content creator melalui berbagai konten yang dia buat.

“Dari dulu aku emang sharing hal-hal yang menurutku menarik, tapi setelah aku setelah aku mendapatkan audiens dan platform yang lebih besar ini, aku merasa aku harus membuat sebuah niche atau membuat sebuah pesan yang aku memang I’m good at and I love doing, sehingga aku juga passionate dalam sharing hal tersebut dan gak pernah bosan membagikan hal ini.”

(DRM)