Jakarta – Setelah tertunda lebih dari dua tahun akibat pandemi, solois wanita asal Bandung, Isyana Sarasvati, akan melangsungkan tour dari album terbarunya Lexicon pada bulan Juni-Juli mendatang.

Tur bertajuk “Lexiconcert Live on Tour” itu akan dimulai di Jakarta pada tanggal 3 Juni di Hall Basketball Gelora Bung Karno Senayan, dan berlanjut secara berurutan ke kota Bandung, Semarang, Surabaya, hingga ditutup di Bali.

Album “LEXICON” sendiri dirilis pada penghujung tahun 2019, dengan menggabungkan genre musik opera serta rock. Album ini sangatlah personal bagi Isyana, dan dia sudah tidak sabar ingin bisa menampilkan album “LEXICON” secara live.

“Lexiconcert merupakan gabungan dari kata ‘LEXICON’ dan kata ‘CONCERT’ yaitu sebuah konser yang dikhususkan untuk album terbaru aku yaitu LEXICON serta single UNLOCK THE KEY & IL SOGNO,” ujar Isyana dalam konferensi persnya di Jakarta, Sabtu (21/5/2022).

Dia menambahkan album ini merupakan album yang sangat personal buat dirinya, dan dia gak sabar banget ingin bisa membawakan materi ini secara full kepada kalian.

Mengusung tema teatrikal, “LEXICON” merupakan cerminan dari jati diri musik Isyana yang sebenarnya, mengambil inspirasi dari nada-nada musik klasik era Victoria, lalu dibalut sentuhan progressive rock/metal ala Queen.

Berusaha memadukan seni visual dan musik, Isyana yakin “Lexiconcert Live on Tour” akan menyuguhkan pengalaman yang berkesan dan tidak terlupakan untuk para penggemarnya.

Isyana. Mengungkapkan lbum ini itu terinspirasi dari banyak sekali genre musik kesukaan aku. Mulai dari musik klasik, hingga musik rock, semua ada di album ini.

“Semua perpaduan genre itu bisa kalian dengarkan secara sempurna ketika nanti aku tampil membawakan album ini secara live di Lexiconcert, lengkap dengan visualnya. Kalau kalian ingin merasakan experience dari album ini secara penuh, kalian wajib banget buat nonton Lexiconcert,” ucapnya.

Selain kombinasi musik dan visual yang apik, dalam tur ini Isyana juga akan membawakan live perdana dari rilisan terbarunya yang berjudul “my Mystery”.

Nuansa genre progressive dari lagu IL SOGNO masih terasa kental di lagu “my Mystery”, meski begitu beberapa kejutan telah disiapkan oleh Isyana dalam aransemen musiknya dan Isyana mengaku tak sabar ingin memperdengarkan lagu “my Mystery” secara langsung ke penggemar setianya.

"Lagu ini bercerita tentang konflik dari dorongan - dorongan bawah sadar yang ingin meluap ke permukaan. Hal ini melawan sisi dalam diriku yang ingin mempertahankan keseimbangan, dan dalam konser tur nanti, aku senang sekali karena aku akan bisa membawakan lagu ini secara langsung, dan sangat dekat dengan para pendengar setia aku, di tempat itu juga, saat itu juga,"ujarnya.

Tiket “Lexiconcert Live on Tour” untuk kota Jakarta sudah dapat dibeli di situs pembelian tiket favorit kalian dengan kisaran harga 250.000 - 1.250.000 rupiah utk kategori VIP bundling package.

Info lengkap mengenai “Lexiconcert Live on Tour” dapat kalian peroleh melalui akun Instagram @sarasvatistage. Follow juga akun @isyanasarasvati untuk tahu semua update terbaru tentang Isyana. See you on Lexiconcert!

CM

(FDA)