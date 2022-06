Saat memilih busana atau outfit untuk pergi ke pesta pernikahan alias kondangan, banyak perempuan dilanda kebingungan.

Mengingat pesta pernikahan adalah acara bersifat formal, pemilihan outfit untuk datang ke kondangan ini memang harus sangat diperhatikan. Tujuannya agar kita sebagai tamu, tidak datang dengan kostum yang salah.

Memilih outfit untuk ke kondangan pun ada ‘aturan’ tak tertulisnya. Nah, apa saja sih do and dont's dalam memilih outfit untuk pergi ke pesta pernikahan? Melansir Page Six, Jumat (3/6/2022) yuk intip tips singkat dari Karla Welch, celebrity stylist di bawah ini.

Do

1: Pilih statement: Buat penampilan menonjol dengan satu statement, bisa pakai clutch bag bling-bling dipadu gaun simpel, atauu dress warna terang dengan sepatu warna netral dan perhiasan simpel tapi mewah.

2. Rewear: Tidak perlu selalu beli baru, rewear alias pakai ulang dress atau kebaya kondangan yang sudah ada dan pernah dipakai sebelumnya itu sangat disarankan loh! Kuncinya tinggal dipadukan bersama aksesori statement yang bisa bikin penampilan jadi wow, atau bisa juga ubah gaya makeup agar terlihat lebih segar.

3. Coba pakai suit: Siapa bilang kondangan wajib pakai dress? Boleh loh pakai jumpsuits dan pantsuits yang chic dan nyaman, tapi juga tetap terlihat formal.

Don’t 1. Pakai baju warna putih: Warna ini adalah warna terlarang untuk dipakai ke kondangan. Sebab, idealnya hanya sang pengantin lah yang terlihat menonjol dengan busana warna putih. Ingat juga, sebisa mungkin jangan pilih baju bernuansa hitam. Pesta pernikahan adalah momen bahagia, refleksikan suasana bahagia dengan pilihan busana berwarna ceria atau lembut. 2. Boros: Hal termudah yang buisa lakukan untuk menghemat sedikit uang yakni dengan re-wearing. Padukan high style dengan low style untuk tampilan seimbang yang nyaman dan menyenangkan. 3. Terlalu berlebihan: Over di sini maksudnya terlalu banyak memakai item trendi sekaligus dalam satu waktu, dari atas kepala hingga ujung kaki. Too much! BACA JUGA:Gemasnya Baby Ameena Dipangku Aurel Pakai Outfit Harganya Lampaui UMR Jakarta, Netizen: Bikin Sesak Napas BACA JUGA:BCL Tampil Stunning Pakai Outfit Rp206 Juta, Cantiknya Bikin Netizen Mau Nangis!