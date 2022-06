CHEF Sean Macdougall menyajikan beragam menu spesial pada pagelaran Victorian Meatology Dinner bersama True Aussie Beef and Lamb di Pa.So.La. Restaurant Hotel The Ritz- Carlton Pacific Place Jakarta pada Kamis (2/6/2022). Hidangan kali ini dibuat menggunakan daging sapi dan domba Australia dari kolaborasi Meat Livestock Australia (MLA) dan Pemerintah Victoria.

Soal kualitas sudah tak perlu diragukan lagi, daging merah Australia ini dikenal terbaik dan sudah bersertifikat halal, sehingga aman untuk dikonsumsi di Indonesia. Bahkan, Irawan Budianto selaku Direktur Perdagangan Pemerintah Victoria mengatakan, produk Victoria, memiliki sistem yang unik dalam merawat sapi dan dombanya.

"Daging Victoria ini kan kebanyakan grass fed, di mana sapinya itu dilepas di padang rumput. Sehingga, lebih bahagia, sehat juga karena natural, sapinya juga lebih tidak ada tambahan antibiotik. Dari sistemnya juga di Victoria itu sangat bagus. Dan yang terpenting daging kita halal, jadi gak usah takut," ucap Irawan.

Striploin Tataki, Miso Aji Marinade, Seaweed Potato Crips, Potato Causa





Hidangan pertama datang dari irisan daging sirloin dengan tingkat kematangan rare yang lezat. Perpaduan daging sapi yang lembut dengan keripik kentang rumput laut yang krispi sukses bikin para peserta yang hadir ketagihan. Ditambah lagi dengan kentang causa dan saus miso aji marinade sebagai pelengkapnya. So yummy!

Sage Potato Crusted Lamb Cutlet, Lemon Tomato Belimbing Wuluh Confit Salsa

Selanjutnya, ada sajian daging domba yang dipadukan dengan kentang serta lemon, tomat, dan belimbing wuluh yang segar. Olahan daging domba ini benar-benar empuk dan tak berbau. Salah satu peserta yang sebelumnya tak doyan makan daging domba bahkan mengaku ketagihan!

Smoked Black Pepper Brisket, Sweet Potato Gratin, Chimichurri Emulsion

Kemudian, ada pula sajian daging brisket yang menjadi hidangan primadona dalam acara ini. Hidangan ini menyajikan daging brisket lada hitam asap dengan gratin ubi jalar serta chimichurri sebagai saus pelengkapnya.

Perpaduan antara daging brisket yang lembut dengan gratin ubi yang manis serta saus chimichurri yang asam segar gurih sukses menggoyang lidah para peserta malam ini. Kelezatan itu pun diakui oleh aktor tampan Bertrand Antolin yang turut hadir dalam acara ini.

"Daging sapi Australia memang sangat bagus ya, gak bau sapi, empuk, mereka memang sangat menjaga livestock-nya, really really really good. Menu terakhir sih yang very very good," kata Bertrand Antolin.

Bittersweet Chocolate Dome, Dark Chocolate Cremeux, Pisang Sale Fudge, Salted Caramel Sebagai makanan penutup, Chef Sean menyajikan kue kubah cokelat yang unik, dipadukan dengan sale pisang fudge serta saus salted caramel sebagai pelengkapnya. Soal rasa tak perlu diragukan lagi, cita rasa manis dari cokelat dan sale pisang serta rasa asin menyegarkan dari salted caramel pasti bakal bikin Anda ketagihan. Menariknya, sebelum menyantap dessert ini, sang pelayan akan menyiram sirup cokelat hangat di atasnya. Sehingga, kubah cokelat yang mulanya berbentuk bulat akan meleleh seketika. Momen epik yang Instagramable banget kan? Yuk, buruan cobain!