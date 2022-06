BERBAGAI cara mengatasi dehidrasi agar tubuh tidak lemas saat beraktivitas. Seperti diketahui, manusia terdiri dari sekira 60 persen air. Cairan ini sangat penting untuk menjalankan fungsi organ-organ tubuh dan mencegah dehidrasi.

Sementara tubuh bisa kehilangan cairan melalui keringat berlebih, muntah, diare, atau tidak minum air putih yang cukup. Ini dapat menyebabkan kelelahan, pusing, sakit kepala, kejang, kenaikan detak jantung dan suhu tubuh, jatuhnya tekanan darah, merusak ginjal, fungsi otak, hingga yang paling parah menyebabkan kematian.

Inilah 5 cara mengatasi dehidrasi yang dikutip dari Healthline dan berbagai sumber:

1. Cukupi kebutuhan air putih

Rata-rata orang dewasa harus minum 2 sampai 3 liter air setiap hari untuk tetap terhidrasi. Jumlahnya akan meningkat dalam suhu yang lebih panas dan selama periode aktivitas fisik yang intens.

2. Hindari kafein, minuman manis, dan alkohol

Kafein dan minuman manis dapat memperparah dehidrasi yang anda alami.Sebaiknya menghindari kedua jenis minuman ini. Tak hanya itu, minum alkohol juga tidak disarankan.

3. Konsumsi buah dan sayuran

Ketika makan, bisa sisihkan separuh ruang piring Anda untuk diisi dengan buah dan sayuran. Menurut Academy of Nutrition and Dietetics, sayuran dan buah-buahan yang memiliki kandungan air tertinggi adalah seledri, tomat, jeruk dan melon. Makanan-makanan ini akan menyediakan air, vitamin, mineral, dan serat untuk tubuh Anda.

4Â Konsumsi Sup Berbahan Dasar Kaldu

Sup berbahan dasar kaldu yang bahannya hanyalah air, sayuran, dan ayam. Ini membuat sup sangat sehat dan penuh rasa. Ini juga menghidrasi tubuh Anda dan itulah alasan mengapa banyak dokter menyarankan sup kaldu jika Anda sedang demam atau muntah.

5. Gunakan infus

Cara lain yang bisa Anda lakukan adalah dengan menggunakan infus dan banyak istirahat. Cara ini biasanya digunakan bagi pasien dengan dehidrasi berat.

Demikian informasi mengenai  5 cara mengatasi dehidrasi agar tubuh tetap fit dalam berbagai kondisi. Semoga membantu. (RIN)