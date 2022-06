Ivan Gunawan kembali menghibur penonton, terutama para penggemar beauty pageant. Terlihat pada unggahan di YouTube channel miliknya, Ivan selaku National Director dan Founder Yayasan Dunia Mega Bintang memberi kabar membanggakan untuk masyarakat Indonesia.

Pada vlog terbarunya, Ivan Gunawan mengabadikan momen seru ketika menyaksikan momen spesial Nadia Tjoa saat mewakili Indonesia di ajang Miss Face of Humanity 2022 pada 2 April 2022. Pada akhir acara yang diselenggarakan di Kanada ini, Nadia Ingrida Tjuatja pun terpilih menjadi Miss Face Of Humanity 2022.

Â

Perjuangan Nadia Tjoa di ajang ini tentu merupakan prestasi yang membanggakan. Nadia Tjoa berhasil melampaui 17 kontestan dari berbagai negara.

“I'm so speechless. Aku bangga banget sama Queen Nadia karena berhasil mewakili Indonesia dan dinobatkan menjadi Miss Face of Humanity 2022. Perjalanan ini sangat panjang. Baik aku, Nadia, dan Tim Yayasan Dunia Mega Bintang melewati berbagai rintangan hingga akhirnya Nadia mendapatkan posisi ini. Aku berharap semoga kelak Miss Face of Humanity bisa diselenggarakan di Indonesia, dan Queen Nadia bisa menjalankan tugasnya dengan sangat maksimal,” tulis Ivan Gunawan dikutip dari YouTube channel Ivan Gunawan.

Bagi yang sudah penasaran dengan keseruan ketiganya, yuk intip video lengkapnya hanya di YouTube channel Ivan Gunawan!

https://www.youtube.com/watch?v=f-1LU87IPIA

