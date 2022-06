SEJAK beberapa tahun terakhir restoran dengan konsep all you can eat marak di Indonesia. Menu yang dihardikan beragam, mulai Korean BBQ hingga steam boat yang berisi sayur-sayuran.

Konsep makan all you can eat terbilang hemat, karena Anda bisa makan sebanyak apa pun dengan harga yang sudah ditentukan. Namun ketika makan all you can eat menu daging yang terlalu banyak, bisa menyebabkan kolesterol.

Tapi tidak perlu khawatir, Dokter Akbar Ghaus memiliki tips agar bisa tetap makan all you can eat yang aman tanpa menyebabkan kolesterol. Ia mengatakan cara pertama yang bisa dipilih adalah dari pemilihan dagingnya. Pilih daging dengan kualitas yang bagus, misalnya daging wagyu.

"Pertama, pilih daging wagyu, karena walaupun lemaknya banyak, tapi dia lemak yang baik. (Dua) Terus kita makannya pakai yang rebus-rebusan dulu," ujar dr Akbar Ghaus, dikutip dari akun TikTok-nya @akbarghaus, Sabtu (4/6/2022).

Ketiga, ia menyarankan mengurangi penggunaan saus saat menyantap daging. Pasalnya, daging sudah mengandung sodium yang tinggi sehingga ketika dicampur dengan saus akan membuat lonjakan tekanan darah.

"Saus-sausan yang ada di all you can eat bisa dihindari atau diminimalisasi penggunaannya agar tidak terjadi lonjakan tekanan darah dalam jangka waktu pendek," tambahnya.

Dokter Akbar Ghaus melanjutkan, cara keempat adalah konsumsi obat penurun kolesterol setelah makan all you can eat. Sebab, daging slice yang dimakan memiliki lemak cukup banyak dan bisa menyebabkan kolesterol. "Penggunaan obat itu dapat mengurangi peningkatakan kolesterol dengan cara ngeblok kolesterol yang kita makan. Tapi tetap harus dengan anjuran dokter ya," tuturnya. Cara kelima, setelah konsumsi daging all you can eat, Anda juga dianjurkan untuk melakukan intermitten fasting dan fasted workout untuk kembali membakar lemak tubuh. "Hindari minuman manis saat makan all you can eat dan perbanyak minum air putih," pungkasnya.