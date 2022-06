HAMPIR setiap wanita memiliki perhiasan. Sebab, mereka percaya bahwa perhiasan dapat mempermanis penampilan. Namun, seringnya wanita hanya fokus memilih perhiasan yang tepat dengan bentuk wajahnya. Padahal, perhiasan juga perlu dicocokkan dengan warna kulit.

Terlebih, perhiasan memiliki bentuk dan warna yang sangat beragam. Begitu pula dengan warna kulit wanita Indonesia yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Hal ini membuat wanita perlu memilih perhiasan dengan ekstra hati-hati dan tidak boleh sembarangan.

Dengan memilih warna yang tepat, Anda bisa terlihat semakin bersinar dan menawan. Sebaliknya, jika salah maka kulit justru akan tampak kusam. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, berikut adalah beberapa tips memilih perhiasan berdasarkan warna kulit yang bisa Anda coba.

Ketahui undertone kulit Anda

Pertama-tama, cara memilih perhiasan yang cocok untuk kulit adalah dengan mencari tahu warna kulit undertone asli yang Anda miliki. Sangat mudah untuk dilakukan, Anda bisa melihat warna pembuluh darah atau veins yang terletak di bagian pergelangan tangan. Warna pembuluh darah bisa dibagi menjadi tiga, yaitu cool, warm dan netral.

Perhiasan untuk undertone netral

Warna undertone netral biasanya dimiliki oleh orang-orang yang pembuluh darahnya cenderung terlihat biru dan hijau di beberapa area. Warna netral adalah percampuran antara cool dan warna undertone.

Bukan tidak mungkin jika Anda memiliki warna netral undertone lalu berkulit sawo matang atau kuning langsat. Anda tidak perlu banyak khawatir karena hampir semua warna perhiasan terlihat cocok untuk dikenakan, termasuk logam emas hingga perak.

Perhiasan untuk undertone netral

Untuk Anda yang memiliki pembuluh darah berwarna kehijauan, maka bisa jadi Anda termasuk dalam kategori warm undertone. Warna bebatuan yang cocok salah satunya adalah kuning, orange dan hijau. Untuk warna logam, warm undertone sangat terlihat serasi dengan logam kuning keemasan, rose gold hingga warna logam tembaga.

Perhiasan untuk undertone cool

Anda bisa menjadikan perhiasan dengan material logam putih sebagai pilihan. Misalnya saja sepasang anting perak atau gelang yang terbuat dari emas putih untuk tampil cantik nan classy. Jika ingin mix and match perhiasan dengan detail permata, sebaiknya pilih batu permata bernuansa merah, ungu, dan biru.

