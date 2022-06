KABAR bahagia datang dari pasangan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa. Setelah lama berpacaran, keduanya akhirnya memutuskan menikah di tanggal cantik pada 6 Juni 2022.

Kabar pernikahan itu diketahui dari postingan Instagram keduanya. Melalui sebuah video, Deddy dan Sabrina memperlihatkan momen akad nikah yang sakral dengan disaksikan oleh Jendral TNI (Purn) Prof DR AM Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin, SH, MM.

“06.06.2022. Thank you Ayahanda Jendral TNI (Purn) Prof. DR. A.M Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin., S.H., MM telah bersedia menjadi Saksi di janji suci kami,” tulisnya di postingan video tersebut, seperti dikutip pada Senin (6/6/2022).

Dalam video tersebut, terlihat momen intim ketika akad nikah. Deddy Corbuzier tampak gagah dengan setelan jas berwarna abu-abu. Sementara itu, Sabrina, yang kini sah menjadi istri Deddy, terlihat anggun dalam balutan kebaya warna lilac yang lembut.

“Terimakasih @gusmiftah atas doa dan nasehat pernikahannya,” sambung mereka di keterangan postingannya.

Di prosesi pernikahan itu, keduanya juga didampingi oleh Azka Corbuzier dan Nada Tarina Putri yang gayanya serasi dengan kedua mempelai. Azka tampak gagah mengenakan busana hitam, sementara Nada terlihat cantik dalam balutan gaun warna lilac yang senada.

Selamat untuk Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunissa!.

(hel)