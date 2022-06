Deddy Corbuzier dan sang kekasih, Sabrina Chairunnisa tengah ramai disebut-sebut akan menikah. Keduanya diduga akan segera menjadi pasangan suami-istri, setelah kurang lebih menjalin asmara selama sembilan tahun.

Berpacaran begitu lama dengan Deddy, tak heran Sabrina diketahui sangat akrab dengan calon anak sambungnya, Azka Corbuzier, putra semata wayang Deddy.

Nah, jadi penasaran kan seperti apa sih potret kedekatan Sabrina dan Azka? Yuk intip ulasan lima momen keakraban Azka bersama Sabrina, sebagaimana dirangkum dari akun Instagram Sabrina, “sabrinachairunnisa_”, Senin (6/6/2022).

1. Menemani tanding: Bersama Deddy, Sabrina hadir di salah satu momen penting Azka, bertanding tinju lawan sang mantan ayah sambung, Vicky Prasetyo kala itu. Mengunggah foto bertiga bersama Deddy dan Azka paska tanding, Sabrina mengaku bangga Azka berhasil membuat Vicky K.O alias menang bertinju saat itu. “Enggak punya kata lain selaim Im so eff**in PROUD OF YOU,” bunyi penggalan pesan Sabrina untuk Azka.

2. Natalan bareng : Meski ia dan Deddy tidak merayakan perayaan Natal secara pribadi, namun Sabrina ikut hadir menemani Azka yang merayakan. Bersama calon anak sambungnya itu, konten creator satu ini berfoto di depan pohon Natal lengkap dengan outfit warna merah dan tak lupa mengucapkan selamat Natal untuk Azka.

3. Temani Azka tes tinju: Sangat perhatian dengan tumbuh kembang Azka, Sabrina ikut hadir menemani Azka saat menjalani tes kick boxing black belt. Hadir di tumbuh kembang Azka sejak pertama kali mendalami kick boxing, tak heran Sabrina begitu bangga dengan pencapaian Azka yang lolos tes. “Azka just passed kick boxing black belt test. Congrats Dude, so proud of you,” tulis Sabrina haru.

4. Liburan bareng : Tidak hanya seputar olahraga, Sabrina juga sudah liburan bareng Azka loh! Pertengahan Juni 2021, Sabrina mengajak Azka dan Deddy untuk liburan bertiga ke Yogyakarta, ketiganya tampak seru dan kompak berfoto di destinasi wisata popular, Stonehenge Jogja.

5. Ngegym bareng: Sama-sama antusias dalam bidang olahraga, tak heran salah satu potret kedekatan Sabrina dan Azka bisa dilihat dari ketika keduanya olahraga bareng, lengkap bersama Deddy juga. Ngegym bareng kali ini, bahkan ketiganya kompak mengenakan outfit sporty bertema serba hitam.