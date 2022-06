Tingginya aktivitas yang dilakukan sehari-hari, terkadang membuat banyak orang lupa menjaga kesehatan tubuh. Biasanya, ketika sudah sakit barulah seseorang menyadari bahwa betapa pentingnya menjaga tubuh tetap bugar.

Bermodalkan tubuh yang sehat, kita jadi bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Sebenarnya, menjaga kesehatan tubuh cukup mudah loh! Nah, berikut ini adalah empat cara simpel yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh.

1. Olahraga: Olahraga tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, olahraga juga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dengan rutin berolahraga, banyak manfaat olahraga yang bisa langsung Anda dapatkan. Selain itu, banyak juga manfaat olahraga yang bisa Anda dapatkan di kemudian hari dalam jangka Panjang. Mengolah tubuh yang memberikan efek pada tubuh secara keseluruhan. Olahraga, misalnya berjalan, berlari, menari, berenang atau yoga, merangsang otot-otot dan berbagai bagian tubuh lainnya untuk bergerak.

2. Cukup minum air mineral: 70 persen dari tubuh kita berupa air, apabila kebutuhan air dalam tubuh tidak dapat terpenuhi maka sudah dapat dipastikan tubuh akan mengalami gangguan, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Maka dari itu minum cukup air putih terutama di pagi hari merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Manfaatnya sangat banyak, mulai dari mengencangkan kulit, terhindar dari diabetes dan obesitas, mengobati penyakit mata, kelain tubuh serta masih banyak lagi.

3. Konsumsi makanan bergizi: Menjalankan pola hidup yang sehat, makanan yang kita konsumsi adalah salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan. Sebut saja contoh makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan. Menu tersebut haruslah menjadi asupan sehari-hari karena memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh.

4. Konsumsi vitamin dan suplemen: Ada kalanya kita bosan mengonsumsi buah dan sayur setiap hari. Ada kalanya juga ingin menikmati makanan cepat saji yang gurih dan lezat di luar sana. Tapi, sayangnya, makanan cepat saji memiliki kandungan gizi yang rendah. Trik menyiasatinya, Anda bisa mengonsumsi vitamin dan suplemen untuk tetap memenuhi nutrisi yang diperlukan tubuh. Tapi, sayangnya vitamin dan suplemen dikenal memiliki harga yang mahal karena tak semua orang dapat membelinya.

Nah, tapi Anda tak perlu khawatir lagi kalau beli vitamin dan suplemennya di AladinMall by Mister Aladin, soalnya lagi ada Promo June No Worry dengan tawaran diskon hingga 70% lho! Anda juga tidak perlu meragukan keaslian produk karena dijual langsung oleh official store.

Contohnya mulai dari Kuku Bima Energi, Tolak Angin, Hemaviton, Enesis, dan masih banyak lagi produk vitamin dan suplemen lainnya. Yang pasti, brand-brand tersebut sudah berpengalaman dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi.

Oh ya, selain lagi ada diskon besar-besaran, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkos kirim (ongkir) lho! Dijamin, Anda bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Makanya, segera penuhi kebutuhan vitamin dan suplemen Anda, dan mulailah hidup sehat dari sekarang. Karena kalau bukan kita yang memulainya, siapa lagi!

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.