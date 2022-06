DEDDY Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa akhirnya resmi menikah hari ini, Senin 6 Juni 2022. Hal tersebut mencuat setelah keduanya mengunggah cuplikan ijab kabul di akun sosial medianya masing-masing.

Saat ijab kabul, penampilan keduanya pun ikut menjadi sorotan. Di mana keduanya mengusung perpaduan konsep international wedding, dan semi tradisional.

Nampak Deddy mengenakan stelan jas bewarna gray, kemeja putih dan dasi. Sementara Sabrina sang mempelai wanita, memakai kebaya modern yang bewarna soft purple yang dipenuhi payet sebagai hiasan pakaian pengantinnya itu. Serta kain bewarna senada.

Sabrina juga mencepol rambutnya dan kemudian diberi jepitan dan manik-manik, untuk mempermanis penampilannya. Kemudian di cuplikan lainnya, Sabrina mengenakan gaun putih .

Hadir sebagai saksi pernikahan keduanya adalah Jenderal TNI (Purn) A.M Hendropriyono dan Jaksa Agung Burhanuddin.

Today. Thank You allah bersedia menjadi saksi di janji suci kami dan terimakasih @gusmiftah atas doa dan nasehat pernikahannya🙏🏼," tulis Deddy Corbuzier dalam keterangan videonya itu.

Dalam undangan pernikahan yang juga ikut disorot dalam cuplikan video tersebut, Deddy dan Sabrina menikah di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat. Ijab kabul dilaksanakan pada pukul 09.30 WIB dan resepsi 17.30 WIB.

Hal inipun mengejutkan warganet. Diketahui Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa sudah menjalin hubungan asmara selama 9 tahun. Namun keduanya tidak pernah Dikta membicarakan soal pernikahan, dan akhirnya menjadi kejutan untuk semua masyarakat.

Ucapan selamat pun membanjiri kolom komentar unggahan video pernikahan tersebut. Mulai dari kalangan artis hingga netizen lainnya.

"Congrats on ded and Sabrina. Langgeng sampai tua. I'm so happy," kata Dinnar Candy.

"Alhamdulillah yeyyy selamat sayangku," ujar Astrid Kuya.

"Wow congrats guys," kata Chef Juna Rorimpandey.