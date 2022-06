JAKARTA – Pengaruh digitalisasi telah merambah ke berbagai bidang. Kini, dunia kerja pun telah dibalut dengan sentuhan digital, sehingga muncul profesi yang menjadi kebutuhan perusahaan.

Profesi penulis di platform digital menjadi salah satu profesi yang marak belakangan ini, sehingga bisa dijadikan pilihan berkarier. Apalagi profesi penulis sangat fleksibel, bisa melakukan hal yang mereka sukai, yaitu menulis, sebagai pekerjaan mereka, kapan saja dan di mana saja.

Nah, bagi kamu yang gemar menulis dan ingin berkarier sebagai penulis, kamu bisa menyalurkan bakatmu di Fizzo. Ya, Fizzo adalah aplikasi membaca dan menulis karya fiksi, memiliki banyak penulis muda berbakat yang memanfaatkan platform digital ini untuk menyalurkan hobi menulis mereka.

Tak hanya itu, mereka pun bisa mengembangkan karier mereka sebagai penulis profesional. Lalu mengapa menulis di platform digital bisa menjadi pilihan karier yang menarik bagi para generasi muda? Simak alasannya berikut ini:

1. Bekerja sambil Menyalurkan Hobi Menulis

Pekerjaan yang menyenangkan adalah melakukan hobi. Bagi kamu yang gemar hobi menulis, menjadi seorang penulis profesional tentunya akan menyenangkan dan seru menjalani pekerjaan tersebut.

Menurut beberapa penelitian ilmiah menyebutkan bahwa hobi menulis dapat menjadi cara untuk mengurangi stres. Menulis secara rutin dapat membantu seseorang untuk lebih sehat secara mental dan juga tersalurkan kreativitasnya.

Hobi menulis inilah yang ditekuni oleh Silvia Indrinawati, penulis muda di Fizzo, hingga menjadi pekerjaan yang ia jalani saat ini. "Dari kecil, hobi saya memang menulis. Mengekspresikan imajinasi dan kreativitas saya ke dalam bentuk tulisan, menjadi hiburan tersendiri bagi saya,” ujar Silvia.

Setelah mengenal platform digital seperti Fizzo, ia mulai memberanikan diri mengunggah hasil tulisannya untuk dibaca oleh banyak orang. Tak disangka, ternyata ia mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari para pembaca Fizzo.

“Berkat dukungan para pembaca dan tim Fizzo, saya pun bisa mendapat penghasilan dari hobi saya tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ucapnya.

2. Sistem Kerja yang Fleksibel

Kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah cara kita bekerja. Berkat fleksibilitas yang ditawarkan, kini orang-orang mampu bekerja dan terhubung dengan mudah dari mana saja dan kapan saja. Hal ini juga mendorong banyak anak muda untuk berani mengambil langkah bekerja sejak dini tanpa takut mengganggu waktu kuliah mereka.

“Fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk bekerja merupakan faktor penting bagi saya. Dengan begitu, saya masih bisa melakukan kegiatan lainnya, termasuk bergaul dengan teman-teman, mengurus keluarga, ataupun berkuliah. Hal inilah yang mendorong saya untuk menjadi penulis aktif di platform digital seperti Fizzo," tutur Yosi Minawati, seorang penulis muda di Fizzo.

Ia juga menyorot bagaimana tampilan antarmuka yang dihadirkan Fizzo sangat memudahkannya untuk bisa melakukan proses menulis melalui perangkat mana pun, dan kapan pun.

3. Melatih Konsistensi dalam Bekerja

Kunci kesuksesan terletak pada tekad yang kuat, kerja keras untuk mengembangkan diri serta konsistensi untuk terus menghasilkan yang terbaik, apa pun bidangnya. Begitu pun menjadi penulis di platform digital, di mana dengan semakin sering atau konsisten dalam menulis, seorang penulis akan menemukan gaya khas tulisannya.

Selain itu juga, penulis akan lebih mudah memahami apa yang dicari dan disukai oleh pembaca. Dengan melatih konsistensi seperti ini, seorang penulis diharapkan bisa menghasilkan karya yang berkualitas.

Konsistensi dalam menulis sebagai kunci kesuksesan pun dialami oleh penulis muda lainnya di Fizzo. Endah Pratiwi Ningtyas mengaku, seiring dengan meningkatnya konsistensinya dalam membagikan karya tulis di Fizzo, ia bisa lebih memahami ide cerita, termasuk jenis konflik yang digemari oleh para pembaca.

“Konsistensi ini juga melatih saya untuk menghasilkan kualitas tulisan yang lebih baik lagi untuk dapat dinikmati oleh para pembaca cerita saya di Fizzo," ujarnya.

4. Kesempatan untuk Bangun Relasi dan Terus Belajar

Masa muda adalah saat yang paling tepat untuk membangun relasi sebanyak dan seluas mungkin. Memang, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Tak semua orang mampu membuka diri dan menjalin hubungan dengan orang baru.

Wadah menulis seperti Fizzo turut memberikan fasilitas bagi para penulis untuk membangun koneksinya dimulai dari berinteraksi serta belajar dari para penulis yang lebih berpengalaman. Hal ini dapat mendorong proses pengembangan karya tulis yang lebih baik.

Tak hanya itu, kehadiran tim editor yang dapat mengarahkan sekaligus mendampingi penulis dalam mengemas tulisan yang berkualitas juga sangat penting. Harapan ini pernah muncul di benak Naria Sari, saat mengawali kariernya sebagai seorang penulis.

“Walau pengalaman saya sebagai seorang penulis bisa dibilang cukup baru, karena saya baru terjun pada akhir 2021, ada banyak dampak positif yang saya dapatkan setelah bergabung dengan Fizzo,” ucapnya.

Menurutnya, Fizzo menawarkan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dan dekat dengan para editor dan penulis-penulis berpengalaman. Berkat interaksi ini, ia belajar banyak hal untuk dapat diterapkan dalam proses penulisannya.

“Kini, saya mampu menghadirkan cerita yang lebih menggugah dan berkualitas untuk dapat dinikmati oleh para pembaca di Fizzo,” tuturnya.

Sebagai bentuk dukungan kepada para penulis muda, Fizzo menghadirkan program Writers Academy. Melalui program ini, para penulis akan mendapatkan berbagai materi bermanfaat yang dapat meningkatkan kualitas tulisan mereka dalam menghadirkan karya yang semakin menarik kepada para pembaca.

Fizzo juga memperkenalkan program spesial "Fizzo for Gen-Z", yang ditujukan khusus untuk cerita yang masuk ke dalam kategori youth dengan genre fiksi remaja, fantasi barat, horor, misteri, mafia, dan genre seru lainnya. Setiap penulis pun kini memiliki kesempatan untuk meraih bonus hingga Rp150 Juta!

Untuk informasi lebih lanjut tentang program Writers Academy dan Fizzo for Gen-Z, serta program terbaru di Fizzo yuk kunjungi Fizzo: Ignite the Storyteller in You.

CM

(Wul)