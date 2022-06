PENYANYI Raisa ulang tahun ke-32, kemarin, 6 Mei 2022. Di hari bahagia tersebut, Raisa mengutarakan rasa bahagia dan senangnya lewat unggahan foto di Instagram.

Ia pun menyampaikan terima kasih untuk semua orang yang sudah memberikannya doa terbaik di hari ulang tahun tersebut. Raisa benar-benar bahagia di hari istimewa itu.

"06-06. Another blessed year. Thank you everyone for sending love," kata Raisa di keterangan foto yang sudah disukai 187 ribuan netizen.

Nah, di artikel ini MNC Portal ingin merangkum 4 potret cantik Raisa di hari ulang tahunnya. Foto-foto yang dibagikan Raisa dijamin bikin mood Anda naik lagi!

1. Foto menundukkan kepala pamer kaki mulus





Di foto pertama ini, kamera mengambil foto jauh dari badan Raisa. Karena hal itu, kita juga bisa lihat lokasi tempat Raisa merayakan hari bahagianya.

Raisa mengenakan mini dress dengan aksen di bagian tengah. Karena dress tersebut pendek, alhasil kaki mulusnya terpampang nyata.

BACA JUGA :Â 6 Outfit Ngantor Centil ala Raisa, WFO Serasa Fashion Show!

BACA JUGA :Â 5 Potret Cantik Raisa di Konser 'Teristimewa', Aura Diva Terpancar Maksimal!

2. Duduk tersenyum menatap jauh





Foto kedua memperlihatkan Raisa duduk di meja yang sudah dipersiapkan dengan sangat romantis. Ia tampak tersenyum, tapi membuang wajah dari mata kamera. Kira-kira lagi mandangin siapa, ya?

3. Selfie cantik

Akhirnya Raisa memandang ke arah kamera dan dari jarak yang dekat. Foto ini seperti jawaban dari foto sebelumnya, yang mana netizen jadi penasaran bagaimana paras Raisa di hari spesial tersebut. Seperti momen biasanya, Raisa mengandalkan riasan wajah flawless bahkan terkesan simple. Ya, memang ciri khas makeup Raisa seperti ini, no bold-bold club! 4. Disenyumin Raisa

Waduh, di foto keempat akhirnya Raisa memberi senjata terbaiknya yaitu senyuman manis. Siapapun yang melihat foto ini pasti akan jatuh cinta, klepek-klepek. Raisa tampak sangat cantik dengan senyum di wajah yang merekah bahagia. Matanya berbinar, benar-benar potret membahagiakan di hari ulang tahun.