LISA BLACKPINK jadi salah satu artis papan atas yang datang menghadiri acara perhiasan Bvlgari di Paris, Perancis pada Senin 6 Juni 2022.

Datang sebagai global brand ambassador, Lisa jadi perhatian media massa karena foto selfienya bersama dua aktris papan atas Hollywood, Anne Hathaway dan Priyanka Chopra yang juga datang sebagai brand ambassador sama seperti dirinya.

Dari swafoto yang diunggah Priyanka ke dalam akun Instagram pribadinya tersebut, netizen Korea menyadari ada sesuatu yang beda pada penampilan pelantun hits How You Like That tersebut. Pasalnya, di selfie tersebut, Lisa terlihat tampil ‘polos’ menyibak poni rata depan yang menjadi ciri khas dari penampilannya selama ini.

Mengutip Allkpop, Selasa (7/6/2022) sejak debut pada 2016, poni Lisa telah menjadi bagian dari "identitasnya" hingga kini. Bahkan saking tidak mau tampil di publik tanpa poni ratanya, dalam acara 'Knowing Brothers' JTBC, Lisa mengungkapkan bahwa dia telah berponi sejak dia masih di sekolah dasar. Jika rambutnya tidak berponi, dia bisa menjadi stres.

Lisa bahkan juga berujar, bahwa dirinya hanya akan mempertimbangkan untuk menyibak poni dan memperlihatkan keningnya di depan publik untuk kesepakatan iklan jika dia dibayar setidaknya 10miliar Won atau USD8juta alias kurang lebih Rp115miliar! Tak heran setelah melihat penampilan Lisa tanpa poni yang super langka, gaya sibak poni dara asli Thailand itu menuai banyak komentar dari netizen Korea. Bahkan ada netizen yang bergurau jika Bvlgari membayar Lisa hingg 10miliar Won demi gaya rambut Lisa tanpa poni tersebut. "Kurasa mereka membayarnya 10miliar Won, hahahahaa,” gurau seorang netizen. "Keningnya cantik! Dia seharusnya lebih sering tampil tanpa poni,” puji netizen lain "Dia terlihat cantik, tapi entah kenapa aku tidak terbiasa dengan Lisa tanpa poni,” komentar yang lain. "Bagaimana jika dia tampil 'tanpa poni' untuk comeback!?!?!?!,” seru penggemar lainnya. "Oke Lisa baru saja mengkonfirmasi bahwa 'Bvlgari' membayarnya 10miliar Won,” tambah netizen yang lain. "Aku merasa ini adalah pertama kalinya aku melihatnya dengan dahinya benar-benar terlihat seperti itu,” tulis seorang warganet.  BACA JUGA:Lucinta Luna Pamer Gaya Rambut Baru Banjir Pujian, Netizen: Fix Mirip Lisa BLACKPINK BACA JUGA:Tambah Berat Badan, Netizen Puji Bentuk Tubuh Rose BLACKPINK