AIR kelapa memang menjadi obat bagi banyak penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Biasanya, air kelapa digunakan untuk mengobati diare, gangguan pencernaan, konstipasi, cacingan, infeksi kandung kemih, dan gangguan ginjal.

Selain itu, air kelapa pun juga dapat mempercantik kulit Anda. apakah Anda penasaran seputar manfaat air kelapa untuk kecantikan? Berikut ulasannya seperti dilansir dari KlikDokter.

Menghidrasi Kulit

Manfaat air kelapa untuk kulit yang pertama ialah dapat menghidrasi kulit. Jangan lupa, hidrasi kulit yang terjaga berkaitan dengan keindahan dan kecantikan kulit Anda. Selain minum banyak air putih, Anda pun bisa mengonsumsi air kelapa untuk meningkatkan hidrasi kulit.

Jangan lupa juga untuk menambah upaya lainnya seperti menggunakan pelembap sehabis mandi, menghindari mandi air panas terlalu lama, dan menghindari berada di lingkungan yang terlalu dingin/ kering.

Memberikan Energi untuk Kulit

Tak hanya itu, salah satu manfaat air kelapa untuk kulit adalah dapat memberikan energi untuk kulit. Jika Anda tengah menjalani diet dengan menghindari asupan karbohidrat, sebaiknya lebih berhati-hati. Pasalnya, tidak mendapatkan cukup karbohidrat dapat memengaruhi struktur dan penampilan kulit.

Dalam satu cangkir air kelapa mengandung 10 gram karbohidrat. Bila dikonsumsi, karbohidrat ini akan diubah menjadi glukosa oleh tubuh melalui proses metabolisme di dalam saluran cerna. Glukosa inilah yang akan digunakan untuk berbagai sel-sel tubuh, termasuk sel kulit.

Menjaga dan Melindungi Elastisitas Kulit

Dalam air kelapa terkandung vitamin C. Vitamin C sangat dibutuhkan kulit untuk memproduksi kolagen. Kolagen sendiri adalah komponen kulit yang menentukan kadar elastisitasnya. Vitamin C juga berperan sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas perusak struktur sel.

Oleh sebab itu, air kelapa dapat menjadi salah satu cara Anda untuk memenuhi kebutuhan akan vitamin C sehari-hari. Rasanya yang tidak asam membuatnya menjadi sumber vitamin C yang lebih ramah di saluran pencernaan orang-orang yang memiliki riwayat maag.

Menstabilkan Suhu Tubuh

Konsumsi air kelapa dapat membantu mengatasi dehidrasi. Saat seseorang mengalami dehidrasi, beberapa gejala yang bisa muncul adalah peningkatan suhu tubuh, kulit terasa kering, dan badan lemas. Dengan konsumsi air kelapa, dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang ketika mengalami dehidrasi, menstabilkan suhu tubuh yang meningkat, sekaligus membuat kulit lebih lembap.

Melembapkan Kulit dan Bibir yang Kering Anda tentu sudah tahu, manfaat air kelapa untuk kulit juga dapat melembapkan area mukosa di permukaan tubuh kita. Maka, kelembaban area bibir juga akan terbantu dengan asupan cairan yang didapat dari konsumsi air kelapa Sebagai Masker Rambut Siapa sangka, manfaat air kelapa untuk kecantikan juga menyentuh aspek keindahan rambut. Penggunaan air kelapa sebagai bahan masker rambut dipercaya bertujuan untuk menambah kilau dan kekuatan rambut. Meskipun begitu, masih diperlukan studi lebih lanjut untuk meyakinkan manfaat yang satu ini. Membantu Menangkal Radikal Bebas Air kelapa mengandung cukup banyak komponen antioksidan. Selain vitamin C, air kelapa mengandung fitohormon yang disebut kinetin. Kinetin disebut-sebut mampu memiliki efek antioksidan sehingga berpotensi membantu melawan penuaan dini. Membantu Penanganan Jerawat Sebuah studi permulaan di tahun 2017 menyebutkan bahwa air kelapa berpotensi membantu penangan jerawat karena memiliki kemampuan melawan kuman penyebab jerawat. Untuk itu air kelapa bisa dilibatkan dalam pembuatan masker wajah alami untuk penanganan jerawat. Masih dibutuhkan studi lebih lanjut untuk mengonfirmasi manfaat ini. Membantu Menangani Kulit Sensitif Air kelapa juga diyakini bisa bermanfaat untuk menangani kulit sensitif saat digunakan secara topikal. Hal ini berkaitan dengan kandungan gula dan asam amino yang terkandung dalam air kelapa. Sayangnya manfaat ini juga perlu dbuktikan oleh penelitian yang lebih valid dan berskala besar.