SETELAH menikah seseorang harus mempersiapkan diri untuk memulai kehidupannya bersama pasangan yang tak lagi mengandalkan orangtua. Selain visi dan misi dalam berumah tangga, mereka juga harus menyiapkan perabotan, terutama peralatan dapur. Karena, nantinya perabotan ini akan mereka gunakan untuk memasak sehari-hari.

Karena belum memiliki pengalaman, tak jarang banyak pengantin baru yang bingung dalam menentukan perabotan mana yang akan mereka beli. Seringkali, mereka jadi membuang-buang uang karena membeli peralatan yang belum tentu digunakan setiap hari. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, berikut adalah beberapa peralatan dapur yang harus Anda miliki setelah menikah.

Rice cooker

Sebagai orang Indonesia yang makanan pokoknya nasi, tentunya Anda dan pasangan akan membutuhkan alat yang satu ini. Akan tetapi, mengingat nasi memiliki kadar gula, ada baiknya Anda membeli rice cooker yang dapat menurunkan kadar gula pada nasi sehingga Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat.

Untuk mendapatkan produk tersebut, Anda bisa mencoba untuk membeli Lock N Lock Low Carbo Rice Cooker V2 + Knife Set. Dengan sistem pembuangan air tajin, terbukti melalui uji bahwa kadar karbohidrat bisa berkurang hingga 50%. Produk ini sangat cocok digunakan pada penderita pra diabetes, diabetes dan orang sehat yang ingin diet menurunkan kadar karbohidrat dan gula saat mengonsumsi nasi.

Blender

Blender merupakan salah satu peralatan elektronik dapur yang wajib dimiliki di setiap rumah. Seperti namanya, blender merupakan alat untuk menghaluskan atau melumatkan bahan makanan. Mengingat alat ini akan digunakan setiap hari, ada baiknya Anda membeli blender berkualitas seperti Cosmos Blender - Blenz.

Blender Cosmos Blenz, merupakan blender canggih yang bisa berhenti sendiri. Juga, hasil makanan yang dilumatkan lebih halus. Cosmos Blenz CB-802 ini juga multifungsi 5in1 dimana dalam 1 kemasan, terdapat Goblet Plastik Kapasitas 1.2 Liter, Dry Mill (Penggiling Bumbu Kering), Wet Mill (Penggiling Bumbu Basah), Chopper (Penggiling Daging), Filter (Penyaring Ampas).

Air fryer

Suka makan gorengan tapi takut kolesterol? Berarti Anda dan pasangan wajib untuk memiliki Philips Essential Air Fryer. Ini merupakan teknologi baru dimana Anda bisa menggoreng atau memanggang hingga 2 ekor ayam utuh tanpa khawatir kolesterol karena produk ini bisa mengurangi lemak hingga 90%! Keren banget, kan?

Teko listrik

Teko listrik tak kalah penting untuk dimiliki pengantin baru karena lebih praktis dalam menghasilkan air panas. Terlebih kalau Anda membeli BOLDe Super Kettle Magnetto, dijamin banyak untungnya dan nggak nyesel deh!

Soalnya, BOLDe Super Kettle Magnetto ini diproduksi dengan teknologi Jerman Eco Green, memastikan molekul bakteri akan mati pada saat air mencapai titik didih, sehingga keamanan air yang anda konsumsi terjamin. BOLDe Super Kettle Magnetto merupakan produk dengan kualitas terbaik yang dapat memanaskan air dalam waktu kurang dari 6 menit.

Peralatan makan

Selain peralatan memasak, tentunya Anda juga membutuhkan peralatan makan. Nah, dalam hal ini, produk-produk dari Lion Star dapat Anda koleksi karena sudah terbukti kualitasnya. Dibuat dari plastik berkualitas, koleksi dari Lion Star ini juga beragam. Sehingga Anda dan pasangan bisa memilihnya sesuai dengan karakter masing-masing.

