BANYAK orang mendefinisikan warna gigi sebagai patokan gigi sehat. Padahal, ada berbagai masalah gigi lainnya yang tidak boleh diremehkan seperti karies gigi atau lubang gigi, dibalut dengan gusi yang sehat berwarna merah muda, bebas plak dan karang gigi.

Tapi, semakin mudahnya mendapatkan informasi berupa tutorial memutihkan gigi di rumah melalui sosial media, juga banyak dijualnya bahan-bahan untuk memutihkan gigi di toko online. Banyaknya informasi melalui sosial media beberapa di antaranya memang fakta, tapi tak sedikit juga yang bersifat hoaks atau mitos.

Padahal, jika kita melakukan prosedur memutihkan gigi di rumah dengan bahan-bahan yang belum terbukti secara medis efektivitasnya, maka bisa menimbulkan komplikasi berupa kerusakan pada gigi maupun gusinya. Agar Anda tak terjebak dalam informasi yang salah tentang cara memutihkan gigi dengan mudah di rumah, seperti dilansir dari KlikDokter.

1. Pasta Gigi Pemutih

Pewarna makanan dan minuman yang Anda konsumsi bisa menempel di permukaan gigi dan menyebabkan warna gigi terlihat kurang bersih. Pasta gigi pemutih memang mengandung bahan yang bisa membuat gigi seolah-olah lebih putih. Namun faktanya, pasta gigi tidak benar-benar memutihkan gigi atau mengubah warna aslinya.

Pasta gigi pemutih bekerja dengan cara memoles permukaan gigi untuk membersihkan noda-noda penyebab gigi kuning. Bahan ini hanya membersihkan dari permukaan luar saja. Itu sebabnya, efek perubahan warna gigi membutuhkan waktu lebih lama hingga benar-benar terlihat hasilnya.

Menurut The Journal of The American Dental Association, bahan ini mengandung bahan abrasif, seperti hydrated silica, perlite dan alumina, serta deterjen yang lebih tinggi dibanding pasta gigi biasa.

Bahan abrasif ini berfungsi untuk merontokkan kotoran yang menempel di permukaan gigi. Namun, hati-hati, jika digunakan berlebihan bisa mengikis permukaan email gigi. Jangan lupa untuk memilih pasta gigi berpemutih yang sudah tersertifikasi organisasi yang tepercaya agar terhindar dari efek samping.

2. Memutihkan Gigi dengan Tray Khusus

Pemutihan gigi dengan tray khusus termasuk salah satu cara yang paling efektif dan aman dalam memutihkan gigi. Walaupun pengerjaannya bisa dilakukan di rumah, tray dibuat dan diawasi oleh dokter gigi. Bahan gel pemutih gigi ini mengandung 10-20 persen carbamide peroksida atau 4-8 persen hidrogen peroksida. Kadar ini cukup tinggi untuk perawatan di rumah.

Tray khusus bentuknya dibuat sesuai dengan lekuk gigi masing-masing individu. Tujuannya untuk menjaga agar gel tidak keluar dari tray dan gusi di sekitarnya akan terhindar dari risiko iritasi. Lakukan metode ini selama 2-8 jam di siang hari atau selama tidur malam dalam waktu 2-6 minggu.

Tray khusus juga efektif untuk menghilangkan noda gigi yang muncul akibat penuaan, fluorosis ringan, trauma gigi, perubahan warna gigi akibat faktor keturunan, dan antibiotik tetrasiklin.

3. Strip Pemutih Gigi

Strip pemutih gigi ini terdiri atas strip dari plastik yang dioles gel hydrogen atau carbamide peroksida 3,5-14 persen. Alat ini dibentuk sesuai dengan lekuk permukaan gigi. Gel di dalam strip pemutih gigi ini lebih sedikit dibandingkan bahan pemutih tray gigi khusus.

Jumlah hidrogen peroksida yang sedikit ini berguna supaya ludah yang bercampur tidak mengalir terlalu banyak. Risiko iritasi di gusi dan sekitarnya pun bisa diminimalkan. Strip pemutih gigi ini digunakan 1-2 kali sehari selama 30 menit selama 14 hari, sesuai dari petunjuk pemakaian produk. Efek putih pada gigi mulai bisa tampak dalam beberapa hari.

Strip pemutih gigi bisa dibilang efektif untuk memutihkan gigi, meski kurang efisien jika dibandingkan tray khusus. Efek samping yang dapat timbul antara lain gigi menjadi lebih sensitif dan ngilu.

4. Gel Pemutih Gigi dengan Kuas Bahan pemutih gigi berbentuk gel ini juga mengandung hidrogen peroksida atau carbamide peroksida. Cara penggunaannya dengan kuas kecil yang dioleskan ke permukaan gigi. Lakukan 2-3 kali sehari selama 14 hari. Setelah dioles, Anda dianjurkan untuk membiarkannya 30 detik sampai gel kering, baru boleh menutup mulut. Berdasarkan Brazilian Dental Journal, tindakan memutihkan gigi dengan gel pemutih bisa dilakukan di rumah ataupun dokter gigi. Pada beberapa orang, efek pemutihan gigi akan mulai memudar setelah 6 bulan. Pemakaian gel pemutih 3 kali sehari lebih efektif memutihkan gigi dibanding 2 kali. Kadar bahan hidrogen yang lebih tinggi akan lebih efektif pula dalam memutihkan gigi. Namun begitu, gel pemutih gigi ini kurang efektif dibandingkan dengan strip pemutih gigi. 5. Memutihkan Gigi dengan Larutan Kumur Cara memutihkan gigi dengan mudah di rumah lainnya adalah menggunakan larutan kumur. Bahan ini mengandung hidrogen peroksida. Kandungan oksigen di dalamnya dapat bereaksi dengan zat kromogen, yaitu zat yang menyebabkan perubahan warna gigi. Cara penggunaannya bisa disesuaikan dengan petunjuk pabrik, yakni 2 kali sehari selama 60 detik. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan, mulai dapat terlihat perubahan warnanya. 6. Mengurangi Konsumsi Kopi dan Teh Membatasi minum kopi dan teh setiap hari dapat mencegah warna gigi terlihat kusam. Usahakan untuk selalu membilas gigi dengan air putih usai minum kopi dan teh. Meski sederhana, cara ini mampu membantu mempertahankan warna gigi agar tidak bertambah kuning. 7. Menghentikan Kebiasaan Merokok Asap rokok bisa menimbulkan gangguan pada gigi dan mulut, seperti luka di mulut, kanker mulut, penyakit periodontal, perubahan warna gigi sampai gigi goyang. Namun, efek yang paling terlihat dan cepat terjadi adalah perubahan warna gigi. Perubahan warna gigi ini akibat stain atau noda dari kandungan tembakaunya. Warna gigi akan berubah semakin pekat tergantung dari durasi dan seringnya merokok. 8. Mengkonsumsi banyak buah-buahan Selain menyehatkan tubuh ternyata mengkonsumsi buah-buahan yang berserat dan berair juga dapat membersihkan sekaligus menggosok permukaan gigi sehingga bisa dijadikan salah satu cara yang baik untuk memutihkan gigi di rumah. Hal ini disebabkan karena dengan mengkonsumsi buah-buahan berserat akan meningkatkan produksi air ludah yang berfungsi sebagai self cleansing. Daya self cleansing gigi ini dapat membersihkan leher gigi dari plak gigi dan bakteri yang bisa membuat gigi terlihat kuning. 9. Menambahkan baking soda pada pasta gigi Berita mengenai manfaat baking soda yang digunakan sebagai cara untuk memutihkan gigi dirumah sudah banyak beredar di dunia maya. Baking soda memang memiliki khasiat sebagai pemutih alami, sehingga banyak juga terdapat di dalam kandungan pasta gigi. Di luar itu, menggunakan baking soda yang dicampur dengan pasta gigi membutuhkan waktu lama untuk memutihkan gigi. Dan penggunaan baking soda ini tidak boleh digunakan terlalu sering karena malah bisa merusak lapisan enamel gigi. Namun bila Anda ingin memutihkan gigi dengan menggunakan bahan di atas, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter gigi agar terhindar dari komplikasi yang tidak diinginkan.